В Башкирии завершены поиски 20-летнего Фаиля Ахмерова
УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии прекратили поиски 20-летнего Фаиля Ахмерова.
Добровольцы сообщили, что молодой человек нашелся, он жив.
Напомним, Фаиль перестал выходить на связь 22 мая, в последний раз его видели в Уфе. Родные обратились за помощью.
Причины и обстоятельства пропажи уточняются.
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В Башкирии завершены поиски 20-летнего Фаиля Ахмерова
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