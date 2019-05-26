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На Башкирию надвигается порывистый ветер и грозы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

На Башкирию надвигается порывистый ветер и грозы Фото: Ксения Калинина

УФА, 26 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии выпустило предупреждение о сильном ветре, порывы которого сегодня к вечеру достигнут 18 м/с. Местами по республике возможны кратковременные дожди (на северо-западе до умеренных) и грозы.

«Температура воздуха ночью +7,+12°, в горных районах до +1°, днем +20,+25°. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000м», — сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на синоптиков.

В столице региона, Уфе, сегодня ночью осадков не ожидается. Днем прогнозируется небольшой дождь и ветер от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью +8,+10°, на окраинах

до +5°, днем +20,+22°.

Теги: МЧС, порывистый ветер
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