В Башкирии пропал 20-летний Фаиль Ахмеров
УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии разыскивается Ахмеров Фаиль Ильшатович, 1998 года рождения. Как сообщается в официальной группе добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан», о его местонахождении неизвестно с 22 мая.
Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые.
Был одет: синяя куртка, темно-синие джинсы и белые кроссовки.
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