Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.61 ↑

EUR 72.31 ↓

25 мая Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Все финалисты шоу «Голос.Дети» стали победителями музыкального проекта

ОБЩЕСТВО
Фото: РИА Новости

Все финалисты шоу «Голос.Дети» стали победителями музыкального проекта Фото: РИА Новости

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Все финалисты шоу «Голос.Дети» стали победителями музыкального проекта, сообщает РИА Новости.

«Все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями, сообщил в прямом эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска проекта», — передает агентство.

«Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — сказал он.

Каждого из финалистов проекта Эрнст объявил победителем, в том числе дочь Алсу Микеллу Абрамову. Сама она от участия в специальном выпуске отказалась.

«Это ее решение, и мы его уважаем», — сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев в начале трансляции.

Всем финалистам в качестве награды за победу выплатят денежный приз — один миллион рублей.

Напомним, «Первый канал» отменил итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети». Проверка показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Компания Group-IB, которую наняли для расследования инцидента, выявила массовую автоматизированную отправку sms в пользу участника под номером 07 (Микелла Абрамова). В накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. сообщений.

«Первый канал» подчеркнул, что задачи предъявлять кому-либо обвинения не было, цель аудита — подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование.

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. Также в финале шестого сезона шоу принимали участие Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян и Нино Чеснер.

Теги: конкурс, искусство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из окна квартиры на пятом этаже выпала 3-летняя девочка
Сегодня днем в Уфе из окна квартиры на пятом этаже дома №26 по ул. С. Агиша выпала 3-летняя девочка. На место выехали экстренные службы города. Как с
Многодетные семьи получат скидку на проезд в поездах дальнего следования
Многодетные семьи получат скидку на проезд в поездах дальнего следования С 1 июня 2019 года многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в
В Башкирии мэр города Кумертау Борис Беляев покинул свой пост
Мэр города Кумертау Борис Беляев покинул свой пост. Местную администрацию чиновник возглавлял с 2010 года. Сообщается, что Беляев ушел в отставку по собс
Житель Башкирии безжалостно убил собственную дочь
В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Уфы. Пожилой мужчина обвиняется в убийстве собственной доч
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть