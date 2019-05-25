Фото: РИА Новости Все финалисты шоу «Голос.Дети» стали победителями музыкального проекта Фото: РИА Новости

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Все финалисты шоу «Голос.Дети» стали победителями музыкального проекта, сообщает РИА Новости.

«Все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями, сообщил в прямом эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска проекта», — передает агентство.

«Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — сказал он.

Каждого из финалистов проекта Эрнст объявил победителем, в том числе дочь Алсу Микеллу Абрамову. Сама она от участия в специальном выпуске отказалась.

«Это ее решение, и мы его уважаем», — сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев в начале трансляции.

Всем финалистам в качестве награды за победу выплатят денежный приз — один миллион рублей.

Напомним, «Первый канал» отменил итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети». Проверка показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Компания Group-IB, которую наняли для расследования инцидента, выявила массовую автоматизированную отправку sms в пользу участника под номером 07 (Микелла Абрамова). В накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. сообщений.

«Первый канал» подчеркнул, что задачи предъявлять кому-либо обвинения не было, цель аудита — подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование.

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. Также в финале шестого сезона шоу принимали участие Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян и Нино Чеснер.