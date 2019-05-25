Фото: Олег Яровиков Каринэ Хабирова: Весенний бал выпускников – потрясающее зрелище Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

«Весенний бал» выпускников школ, который сегодня прошел в Уфе, оставил яркие впечатления у всех гостей и потряс своим размахом и энергетикой. Об этом агентству «Башинформ» рассказала супруга руководителя Башкортостана Каринэ Хабирова. Она отметила, что впервые видит мероприятие подобного масштаба, где в одном месте собрались молодые, красивые, энергичные ребята, у которых впереди вся жизнь и им открыты все дороги.

«Я помню и свой последний звонок и свой выпускной, это был теплый, домашний праздник, у меня остались самые прекрасные воспоминания. Я благодарна своим учителям за знания и жизненные основы, которые у меня есть».

«Но он всей душой и сердцем здесь, и у Радий Фаритовича будет еще много возможностей лично поздравить выпускников», — сказала Каринэ Хабирова.

По словам супруги руководителя республики, из-за плотного рабочего графика Радий Хабиров не смог лично прийти на праздник.Она пожелала выпускникам школ «сделать на этом этапе правильный жизненный выбор, выбор своей профессии, которая будет им по душе и по сердцу».

Напомним, что сегодня в «Весеннем бале» приняли участие около пяти тысяч одиннадцатиклассников Уфы и Уфимского района.