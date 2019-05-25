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Объем экспорта агропромышленной продукции из Башкирии достиг 35 млн долларов - Минсельхоз

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Объем экспорта агропромышленной продукции из Башкирии достиг 35 млн долларов - Минсельхоз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Башкирии в январе-марте 2019 года достиг почти 35,2 млн долларов, сообщает пресс-служба регионального Минсехоза со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства республики Юрия Лысова.

«По оперативной информации, объем экспорта продукции республиканского агропромышленного комплекса в первом квартале этого года составил 35,17 млн долларов. По данным основных экспортеров, сумма по их экспортным поставкам составила 28,8 млн долларов, остальных предприятий — 6,3 млн долларов», — сказал Лысов.

Основу экспорта агропромышленной продукции республики составили зерно (37%), подсолнечное и растительное масло (22,4%), готовые корма для животных (20,7%), молочная продукция, яйца птиц и мед натуральный (6,6%), масличные семена и плоды (3,7%).

В первую пятерку стран-экспортеров вошли Латвия, Казахстан, Литва, Азербайджан, Таджикистан (их доля в экспорте АПК составила 86,6%).

По итогам 2018 года объем экспорта АПК Башкирии равнялся 76,3 млн долларов (рост в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом). Основную долю экспортных поставок составляло зерно (47,8% в общем товарном объеме), подсолнечное и рапсовое масло (23,9%), молочная продукция, яйца и мед (11,8%), корма (жмых, шрот, а также готовые корма для животных — 7,3%), сахар (6,6%). География поставок — Латвия, Иран, Египет, Казахстан, Турция и Саудовская Аравия.

Теги: сельское хозяйство
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