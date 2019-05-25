Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ» В Башкирии 50-летняя водительница не уступила дорогу, есть пострадавшие Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На дорогах Башкирии 24 мая произошло девять автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

Днём в Мелеузовском районе Башкирии на 177 км автодороги Уфа-Оренбург 50-летняя местная жительница за рулём Lada XRAY, предположительно, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступила дорогу ВАЗ-2112 и совершила с ним столкновение.

«В результате водитель "XRAY" с травмами госпитализирована, также в аварии пострадала 34-летняя пассажирка двенадцатой модели. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции», — сообщается в блоге главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 68 нетрезвых водителей.