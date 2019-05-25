Участники из Башкирии стали победителями финала чемпионата World Skills Russia

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Казани завершился финал национального чемпионата WorldSkills Russia.

Участники из Башкирии были награждены тремя золотыми, пятью серебряными, пятью бронзовыми медалями, в общем зачете получили 38,5 баллов и заняли седьмое место. Лидеры рейтинга — Татарстан (447,5 баллов, Москва — 438 баллов и Московская область 147,5 баллов).

Победителями стали Ильнур Закиров («Архитектурная обработка камня», 511 баллов, «бронза»), Александр Шаяхметов («Сварочные технологии», 534 балла, «серебро»), Дмитрий Авдекеев («Веб-дизайн и разработка», 537 баллов, «золото»), Павел Шитов («Электромонтаж», 539 баллов, «золото»).

Среди ребят 11-14 лет в номинации «Юниоры» бронзовыми призерами стали Артур Насибуллин и Булат Хусаинов (компетенция «Сетевое и системное администрирование», 510 баллов).

Анна Донская в компетенеции «Графический дизайн» набрала 515 баллов, чем подтвредила свой профессиональный уровень.

«Серебро» в компетенции «Работа на программе 1С:Предприятие» получил Олег Валиуллин, Евгений Копанев награжден бронзовой медалью в компетенции «Охрана труда».

В номинации «Навыки мудрых» «серебро» у Мариса Алладинова — («Графический дизайн», 526 баллов), «бронза» у Лилии Зайнуллиной («лабораторный химический анализ», 518 баллов), «серебро» у Светланы Стафеевой («Охрана труда», 528 баллов).

Всего в финал прошли полторы тысячи участников, они соревновались в 92 компетенциях.

Башкортостан на конкурсе «Молодые профессионалы» представляли 64 человека. Это 27 студентов и школьников, а также восемь человек категории «Навыки мудрых».

Сборная Башкирии принимает участие в соревнованиях по 22 компетенциям, среди которых — технология моды, производство мебели, архитектурная обработка камня, веб-дизайн, сварочные технологии, кровельные работы и другие. Наряду с российскими ребятами – соревнуются и иностранцы. Победители чемпионата получат шанс войти в национальную сборную для участия в мировом первенстве.