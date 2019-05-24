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24 мая Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за ремонта колейности перекроют улицу Заки Валиди

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С девяти часов вечера 25 мая в Уфе на улице Заки Валиди вводят ограничение движения. Дорожные службы планируют устранить колейность на участке улицы от путепровода проспекта Салавата Юлаева до Мажита Гафури.

«Во избежание пробок и заторов ремонтные работы будут проводиться ночью. В период проведения работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе проезжей части. Ремонт планируют завершить до 5 июля 2019 года», — сообщили в пресс-службе уфимской администрации.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим, интервалы и обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

Теги: ремонт дорог, Заки Валиди, Уфа
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