В Башкирии ожидается потепление, температура воздуха будет на два градуса выше нормы

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии синоптики обещают потепление. В выходные дневная температура составит 18-23 градуса тепла, а с воскресенья — 20-25 градусов, что, по данным метеорологов, на 1-2 градуса превышает климатические значения.

«Холодно на прошедшей неделе было из-за арктических воздушных масс, температура воздуха была ниже нормы на 3-5 градусов. Преимущественно в восточных районах республики наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус четырех градусов», — сообщает Башгидрометцентр.

Ночью в выходные по-прежнему будет холодно, так как территория Башкирии будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается температура воздуха от ноля до плюс пяти, прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех.