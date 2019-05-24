Фото: Олег Яровиков «Цифровая» нефть, смерть чиновницы, новое в деле «золотого» прокурора – неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Какое решение принял Радий Хабиров по набережной Белой в Уфе, кто стал рекордсменом по уровню дохода среди руководителей вузов, «темная история» гибели сотрудницы Роспотребнадзора, новые сведения в деле «золотого» прокурора, онкопациенты впервые рассказали власти о своих проблемах и хамском отношении, в какой больнице больше всего нарушений и как медики выиграли суд у руководства. Все главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Сколько зарабатывают руководители вузов, прокуратуры и Следкома

Прокуроры Башкирии обнародовали сведения о своих доходах. Так, главный прокурор региона Андрей Назаров задекларировал годовой доход в 3 329 682,33 рубля. И.о. руководителя СКР по РБ Валерий Липский заработал в 2018 году 1 685 349 рублей, информировал «Башинформ». Среди руководителей вузов в прошлом году больше всех получал проректор БашГУ по научной работе – в среднем 661 тыс. рублей в месяц. На втором месте по доходам ректор БашГУ — 455,1 тыс. рублей в месяц. Ректор УГАТУ получал 352,75 тысячи, ректор УГНТУ — 272,72 тысячи, а ректор БГПУ — 258,6 тысячи рублей в месяц.

От «умной» добычи нефти до газового проекта на 300 млрд

21 мая в Уфе в рамках Российского нефтегазохимического форума открылась 27-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». На «ВДНХ-Экспо» собрались 350 компаний-участниц из 37 регионов России и 10 стран, в числе которых США, Германия, Италия, Швейцария, Китай. Основной темой выставки стала цифровая трансформация отрасли. Стенды выставки осмотрели врио главы РБ Радий Хабиров и посол Финляндии в России Микко Хаутала, сообщил «Башинформ».

На форуме Радий Хабиров заявил, что у Башкирии большие планы по развитию нефтегазохимической отрасли. «Мы активно продвигаем вопрос создания на базе «Газпром нефтехим Салавата», других расположенных рядом предприятий крупного нефтегазохимического кластера», «с «Газпромом» прорабатывается крупнейший — более чем на 300 млрд рублей — проект по созданию комплекса по переработке природного газа», сообщил он. В реестре приоритетных 10 проектов в сфере ТЭКа и химии на 130 млрд рублей. Предприятия республики готовы нарастить объемы выпуска продукции в области импортозамещения. Также Башкортостан готов делиться опытом и наработками в нефтегазохимической отрасли. В рамках форума Радий Хабиров и председатель правления «Башнефти» Андрей Шишкин запустили в эксплуатацию первое «Цифровое месторождение». Проект реализуется на базе Илишевского месторождения и позволит дистанционно управлять месторождениями и дополнительно получить порядка 1 млн тонн нефти, экономический эффект — 1 млрд рублей в год. «Я считаю, вполне обоснованно, что первый проект цифровой трансформации добычи нефти осуществляется именно в нашем регионе», — отметил Хабиров.

Насколько вредно работать в скорой помощи

Кировский районный суд Уфы поддержал сотрудников уфимской скорой помощи в споре с работодателем — ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф», пишет «Коммерсантъ-Уфа». Суд признал, что ГБУ утвердило нарушающие трудовые права работников результаты оценки класса вредности их рабочих мест. Их квалифицировали по второму классу вредности, где не учтен риск заражения медиков ВИЧ-инфекцией и гепатитами при контакте с пациентами. Признание риска повышает класс вредности до третьего и дает медикам право на сокращенную рабочую неделю и дополнительный оплачиваемый отпуск, рассказали в издании.

Что решил Радий Хабиров по набережной Белой

В этом году все четыре очереди гидротехнических сооружений, построенных на набережной реки Белой, будут сданы. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию участка от памятника Салавату Юлаеву до моста в районе южного выезда из Уфы. В 2019 году завершат реконструкцию набережной, в том числе территории около Монумента Дружбы, сообщил «Башинформ». 23 мая с ходом работ ознакомился врио главы РБ Радий Хабиров. В частности, он осмотрел амфитеатр у подножия горы, где установлен памятник Салавату Юлаеву, и отметил, что «место здесь очень красивое», «идея хорошая». Открытая концертная площадка рассчитана на 1260 мест. Протяженность реконструируемой набережной 5 км.

«Проведен большой объем строительных работ. Мы сейчас начинаем думать о содержании, что здесь будет, какая будет активность. В моем понимании — это будет одна из лучших набережных России», — отметил Хабиров. По его мнению, посещение набережной развеяло его сомнения по поводу строительства автодороги. «Были некоторые опасения, что если мы дорогу сделаем проездной и она станет частью транспортной системы и будет решать вопросы трафика, то она «убьёт» набережную. Но мы сейчас посмотрели и увидели, что если грамотно организовать движение, парковочные места, то мы помимо набережной получаем серьезную транзитную линию», — сказал он.

В деле «золотого» прокурора появились сведения о новых взятках

Вскрылись новые преступные эпизоды в деле «золотого» прокурора Рамиля Гарифуллина, передает БСТ. В отношении экс-прокурора Советского района Уфы возбуждено новое уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом». В начале 2018 года к Гарифуллину обратились знакомые, чтобы он помог перевести помощника прокурора из района республики в прокуратуру Уфы. За это подозреваемый взял 550 тысяч рублей. Гарифуллин обвиняется в получении взятки в 5,5 млн рублей и находится в СИЗО. Он также фигурирует в деле бывшего зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, подозреваемого в получении взятки в 10 млн рублей, напомнили на БСТ.

Онкопациенты впервые рассказали о своих проблемах власти

21 мая в Госсобрании онкопациенты Башкирии впервые рассказали о своих проблемах представителям власти. В основном вопросы связаны с лекарственным обеспечением, также онкобольных волнует уменьшение сроков постановки диагноза и начало лечения, пациенты теряют 3-4 месяца, прежде чем попадают в онкодиспансер, рассказал «Башинформ». Нарекания вызвали также факты неправильной постановки диагноза в лаборатории Стерлитамака, а также хамского отношения работника МСЭ к онкобольным

С 1 июля в Башкирии за раннее выявление рака врачам выплатят премию в размере не менее 5 тысяч рублей. На базе стерлитамакской горбольницы №1 появится центр диагностики и лечения онкозаболеваний.

Как сообщили на «Здравчасе», в регионе выросла младенческая смертность. Наибольший рост в Бижбулякском и Ермекеевском районах, Сибае, Зианчуринском и Архангельском районах. За последний год население Башкирии сократилось на 21 тысячу человек.

По данным UfacityNews.ru, за первый квартал года больше всего нарушений обнаружено в больнице №9 Уфы. Учреждение получило замечание практически по всем пунктам проверок.

В Питере премьера

Фильм «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома» открыл фестиваль «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге. Ленту представили режиссер, народный артист России Александр Галибин, а также исполнившие главные роли юные актеры Марта Тимофеева и Арслан Крымчурин. Фильм снят при поддержке Минкультуры России и Фонда имени Мустая Карима. Прокат картины приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана, уточнил «Башинформ».

На Южном кладбище с могил пропадают цветы

Об этом передает «Вся Уфа». Посетительницы кладбища рассказали телеканалу, что, приехав туда, они обнаружили, что с погостов пропали корзины с цветами и венки. Воришки не пренебрегают и цветочной рассадой. Люди предполагают, что это дело рук тех, кто продает цветы на въезде на кладбище. В сюжете напомнили, что кража цветов с могил карается штрафом, могут и на год за решетку посадить.

Время собирать производителей авиатехники и комплектующих

Башкирию посетила делегация Госкорпорации Ростех во главе с индустриальным директором авиакластера Ростеха, председателем совета директоров ПАО «ОАК» Анатолием Сердюковым. Как сообщил «Башинформ», визит является частью рабочей поездки по предприятиям ОАК и авиационного кластера в связи с интеграцией «Объединённой авиастроительной корпорации» в состав Ростеха. «Мы ставим цель собрать воедино производителей авиатехники и комплектующих. Необходимо посмотреть и понять загрузку предприятий ОАК и наших предприятий: где есть дублирование, какие звенья можно убрать, где надо друг друга дополнить, как выстроить работу с поставщиками в едином ключе», — отметил 22 мая Сердюков на встрече с врио главы региона Радием Хабировым. Одной из ключевых задач является анализ работы на предприятиях холдинга, расположенных в Башкортостане и входящих в кластер, сказал Сердюков.

Речь идёт о семи предприятиях, где работают более 35 тысяч человек. «Это основа нашей промышленности и экономики, поэтому всё, что происходит на этих предприятиях, имеет для нас чрезвычайно важное значение», – сказал Хабиров и отметил, что Правительство РБ готово предоставлять всевозможные инструментарии поддержки этих предприятий, если будет осуществляться инвестиционная деятельность. Также он предложил создать рабочую комиссию для эффективного взаимодействия Госкорпорации и республиканской власти.

Всем компенсацию за детсады, вместо земли — деньги

В Башкирии предлагается закрепить право на получение компенсации платы за детсады за всеми семьями, независимо от уровня дохода. Такой закон планируют принять депутаты Госсобрания РБ 30 мая, уточняет «Башинформ». С 1 сентября семьям, имеющим ребенка от 1,5 до 3 лет, не получившим место в детсадах, начнут выдавать сертификаты на 6 тысяч рублей. Также предлагается заменить выдачу льготной земли многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами денежной компенсацией.

«Темная история»: о гибели сотрудницы Роспотребнадзора

СКР по РБ проводит проверку по факту гибели сотрудницы Роспотребнадзора по РБ Ольги Сидорчевой. Как сообщал «Башинформ», женщина покончила с собой в ночь с 18 на 19 мая. Ранее Сидорчева проверила в Уфе кафе известного предпринимателя и закрыла его. Тот пожаловался врио главы республики. Радий Хабиров провел совещание с участием всех сторон, на котором назвал действия надзорного ведомства избыточными, и поручил прокуратуре провести проверку. После мероприятия начальник отчитал чиновницу. После чего она свела счеты с жизнью. Однако коллеги и родственники погибшей не верят в суицид.

«Это темная история, на мой взгляд. Прошу следственные органы ее всесторонне расследовать», — сказал об этом 20 мая на совещании в правительстве Радий Хабиров.

Что не так в деле о погибшей чиновнице Роспотребнадзора, читайте здесь.

23 мая суд отменил постановление Роспотребнадзора по РБ о закрытии кафе и заменил его штрафом в 30 тысяч рублей, передает Ufatime.ru

Как сотрудник башкирского МЧС попался на взятке

Видеокадры задержания сотрудника башкирского МЧС опубликовал 24 мая ГТРК «Башкортостан». Сообщается, что 34-летний начальник Белорецкого межрайонного отдела МЧС по РБ потребовал от директора предприятия Бурзянского района незаконно передать ему взятку в виде бревенчатого сруба дома. Взамен злоумышленник предложил сокрыть нарушения по эксплуатации учебных учреждений, выявленные им в ходе проверки. Руководитель предприятия согласился. Подозреваемый забрал сруб и перевез его в соседний район. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отстранён от работы, уточнил «Башинформ».