В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня
В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 26 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 27 мая по 2 июня.
Как сообщили на предприятии, на следующей неделе без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
ул. Первомайская, 45;
ул. Гончарова, 21;
ул. Кольцевая, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 107,107/1, 109,109/1, 111, 111/1, 127, 133, 145, 149;
ул. Калинина, 22, 30, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
ул. Невского, 19, 20, 20/1, 21, 23, 25, 33, 34, 36, 38;
ул. 40 лет Октября, 5, 7, 7/1, 9/1, 11;
ул. Б.Хмельницкого, 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 126, 128, 132, 134, 131, 133, 135, 143/1;
ул. Вологодская, 64, 66, 68, 76, 76/1, 78, 141/1;
ул. Кремлевская, 51, 53, 55, 53/1, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 65, 67, 76;
ул. Борисоглебская, 1, 3, 4, 4/1, 8, 10, 12, 5, 5/1, 7, 15, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 24, 26, 28, 28/1;
ул. Коммунаров, 55;
ул. Суворова, 70;
ул. Свободы, 21, 23, 23/1, 25, 35, 38/1, 40/1, 47/1, 47/2, 51/1;
ул. Кулибина, 3, 5, 7, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19а/1, 19б/2
ул. Короленко, 2, 4, 6, 8, 8/1;
ул. Герцена, 50;
ул. Боткина, 4;
ул. Д. Донского, 34, 38, 40, 83;
ул. Пекинская, 11а,17а, 33, 33/1, 35, 37;
ул. Победы, 19, 21, 23;
ул. Архитектурная, 9;
ул. М.Карима, 16, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48;
ул. Кирова, 5, 8/10;
ул. Революционная, 12, 14, 31;
ул. К.Маркса, 12, 44, 46, 48, 48/1, 26, 30, 36, 38, 40, 34А, 51/2, 53, 53/1, 54, 32, 58, 60/1, 60/2, 60, 62, 64, 65/1, 65/2;
ул. Достоевского, 45, 49, 49/1, 60, 64;
ул. Гоголя, 78, 80;
ул. Ленина, 33/1, 37/1;
ул. Чернышевского, 71/1, 84.
ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;
ул. Подвойского, 17;
бульвар Ибрагимова, 19, 21, 2/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;
ул. Белякова, 32;
ул. Ленина, 83, 97, 97/1, 99, 99/1, 150/1,150/2,162;
ул. Домашникова, 22, 24;
ул. Миасская, 22;
ул. Петропавловская, 46, 51, 53;
ул. Цюрупы, 130, 134, 149/1, 151, 153, 156/1, 156/2, 156/3, 145, 145/1;
ул. Краснодонская, 3, 5;
ул. Пархоменко,131.