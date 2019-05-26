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26 мая Воскресенье

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 27 мая по 2 июня.

Как сообщили на предприятии, на следующей неделе без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Первомайская, 45;

ул. Гончарова, 21;

ул. Кольцевая, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 107,107/1, 109,109/1, 111, 111/1, 127, 133, 145, 149;

ул. Калинина, 22, 30, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69;

ул. Невского, 19, 20, 20/1, 21, 23, 25, 33, 34, 36, 38;

ул. 40 лет Октября, 5, 7, 7/1, 9/1, 11;

ул. Б.Хмельницкого, 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 126, 128, 132, 134, 131, 133, 135, 143/1;

ул. Вологодская, 64, 66, 68, 76, 76/1, 78, 141/1;

ул. Кремлевская, 51, 53, 55, 53/1, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 65, 67, 76;

ул. Борисоглебская, 1, 3, 4, 4/1, 8, 10, 12, 5, 5/1, 7, 15, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 24, 26, 28, 28/1;

ул. Коммунаров, 55;

ул. Суворова, 70;

ул. Свободы, 21, 23, 23/1, 25, 35, 38/1, 40/1, 47/1, 47/2, 51/1;

ул. Кулибина, 3, 5, 7, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19а/1, 19б/2

ул. Короленко, 2, 4, 6, 8, 8/1;

ул. Герцена, 50;

ул. Боткина, 4;

ул. Д. Донского, 34, 38, 40, 83;

ул. Пекинская, 11а,17а, 33, 33/1, 35, 37;

ул. Победы, 19, 21, 23;

ул. Архитектурная, 9;

ул. М.Карима, 16, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48;

ул. Кирова, 5, 8/10;

ул. Революционная, 12, 14, 31;

ул. К.Маркса, 12, 44, 46, 48, 48/1, 26, 30, 36, 38, 40, 34А, 51/2, 53, 53/1, 54, 32, 58, 60/1, 60/2, 60, 62, 64, 65/1, 65/2;

ул. Достоевского, 45, 49, 49/1, 60, 64;

ул. Гоголя, 78, 80;

ул. Ленина, 33/1, 37/1;

ул. Чернышевского, 71/1, 84.

ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;

ул. Подвойского, 17;

бульвар Ибрагимова, 19, 21, 2/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;

ул. Белякова, 32;

ул. Ленина, 83, 97, 97/1, 99, 99/1, 150/1,150/2,162;

ул. Домашникова, 22, 24;

ул. Миасская, 22;

ул. Петропавловская, 46, 51, 53;

ул. Цюрупы, 130, 134, 149/1, 151, 153, 156/1, 156/2, 156/3, 145, 145/1;

ул. Краснодонская, 3, 5;

ул. Пархоменко,131.

Теги: отключение воды
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