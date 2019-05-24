Более 800 делегатов примут участие в V Гражданском форуме Башкирии

Фото: Мирон Доровских







Фото: Мирон Доровских

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Заявки на участие в V Гражданском форуме Республики Башкортостан подали уже более 800 человек», — сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

Гражданский форум пройдет в Уфе 27 мая в Конгресс-холле «Торатау», он будет посвящен 100-летию образования республики и 10-летию региональной Общественной палаты.

«Мы хотим, чтобы предстоящий форум был активным, живым, проводимым не для галочки. Мы как общественники понимаем, что только во взаимодействии возможно обсуждать совершенно разные вопросы, а их на сегодняшний день очень много, в том числе со стороны законодательной и исполнительной власти. При подготовке к форуму мы проанализировали, как исполняются национальные проекты, увидели очень большое количество возможностей, где некоммерческий сектор, общественники, активисты могли бы быть полезными», — отметила Ольга Панчихина.

По ее словам, официально в сфере НКО работает более 12 тысяч человек, еще свыше четырех тысяч являются привлеченными специалистами. Практически около 1 млн человек получают помощь от некоммерческих организаций (данные за 2018 год).

Программа форума предусматривает работу 13-ти основных тематических площадок. Запланировано подписание долгосрочных соглашений между общественными палатами субъектов Приволжского федерального округа.

Пройдут мастер-классы по изучению инструментов краундфандинга для поддержки социальных инициатив, повышении роли общественных советов, взаимодействии НКО и СМИ, состоятся тренинги по оказанию первой помощи от регионального отделения Красного Креста.

Одна из дискуссий будет посвящена противодействию буллингу (школьная травля). По данным специалистов, на сегодняшний день 13 процентов детей России выступают в роли жертв в школе, 20 процентов — в роли агрессоров.