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На олимпиаде по химической технологии в УГНТУ победили команды из Уфы и Перми

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 20 по 23 мая в Уфимском государственном нефтяном техническом университете проходила III Международная студенческая олимпиада «Процессы и аппараты химической технологии» имени профессора Константина Богатых.

Организатором выступила кафедра «Нефтехимия и химическая технология» УГНТУ при поддержке бизнес-партнёров НИПИ НГ «Петон» и ПАО «Уфаоргсинтез».

Константин Федорович Богатых – учёный, доктор технических наук, профессор, академик Академии технологических наук РФ, создатель научного направления по внедрению энергосберегающих технологий в нефтегазопереработке и нефтегазохимии. «После пар Константина Фёдоровича, на которых он с такой легкостью рассказывал о технологиях, мы шли на заводы. Там везде звучала его фамилия, везде были его разработки. Сейчас эти технологии уже стали классикой, о них известно всем. Мне очень приятно, что я лично знал этого человека, очень приятно, что среди нашего профессорского состава таких людей много», – сказал в своем приветственном слове проректор по учебно-методической работе Олег Баулин.

Олимпиада впервые прошла в 2017 году. Тогда в Уфу приехали студенты из четырех российских вузов. Сегодня география участников расширилась и состязание стало международным. Теперь за звания лучшего студента и лучшей команды борются ребята не только со всей страны, но и из-за рубежа.

Олимпиада проходит третий год. В первый год принимало участие пять, во второй – 13 команд, в этом году участвует 20 команд из 17 городов России, а также таких стран, как Конго, Куба и Казахстан.

«На идею проведения олимпиады нас вдохновил Самарский государственный технический университет. Мы со студентами часто ездили в Самару на олимпиаду по химической технологии органических веществ, и нам очень понравился формат, когда студенты и преподаватели разных вузов могут общаться друг с другом и обмениваться опытом. Мы решили, что нашему вузу тоже нужно организовать подобное мероприятие. Остановились на дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии», поскольку в России и в мире олимпиада по данной дисциплине не проводилась. Однако, в этом году Российский химико-технологический университет им. Менделеева подхватил эту идею и провёл Всероссийскую олимпиаду», – рассказала дочь профессора Богатых, доктор технических наук Светлана Чуракова.

Несмотря на это команды-участницы с удовольствием приехали в Уфу на международную олимпиаду. УГНТУ принял ребят радушно: для участников олимпиады устроили торжественный ужин, обзорную экскурсию по Уфе, организовали участие в работе круглого стола «Нефтегазопереработка и нефтехимия», посещение выставки «Газ. Нефть. Технологии». Победителей олимпиады определило компетентное жюри, в состав которого вошли представители инжинирингового холдинга «Петон», преподавательско-профессорский состава УГНТУ и представители студенческих команд из других вузов.

Церемония награждения прошла на Российском нефтегазохимическом форуме, проходящем в уфимском ВДНХ-ЭКСПО. Технологический инжиниринговый холдинг «Петон», спонсор мероприятия, подготовил ценные призы и подарки всем победителям и призёрам олимпиады в командном и в личном зачёте. Их вручали ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и директор холдинга «Петон» по науке Виктор Кованов.

Первое место в личном зачете занял магистрант кафедры НХТ УГНТУ Анвар Валеев, в командном зачете первые места поделили студенты УГНТУ и Пермского национального исследовательского политехнического университета. Хорошую подготовку также показали студенты из Москвы, Ярославля, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Теги: угнту
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