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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Кировском районе Уфы установят пять новых игровых комплексов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Кировском районе Уфы установят пять новых игровых комплексов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Кировском районе Уфы установят пять новых игровых комплексов с травмобезопасным покрытием, 132 урны и 53 лавки со спинками. Аукцион на определение подрядчика состоится 20 июня, заявки принимаются до 15 июня, сообщается на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта — 8,8 млн рублей.

Работы планируется провести по адресам: Дуванский бульвар, 28, ул. Менделеева, 106,108, ул. Мубарякова, 12, 12/2, ул.Софьи Перовской, 21/5, ул. Мубарякова, 22/1,22, ул. Кирова, 44, ул. Чернышевского, 125/1, ул. Коммунистическая, 65, ул. Мубарякова, 16, 18, 20, Дуванский бульвар, 22/1, ул. Менделеева 122/1, 120,122, ул. Рабкоров, 12,14,16, ул.Мубарякова 13, Дуванский б-р, 24/1, ул. Менделеева, 114/2, ул. Ветошникова, 131, ул. Энгельса,5, ул. Рабкоров, 2/3, 2/4,2/5, ул. Генерала Горбатова, 9/1.

Исполнитель должен предоставить гарантию на установленные снаряды длительностью три года. Работы планируется завершить до 15 августа 2019 года.

Теги: госзакупки, детские площадки
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