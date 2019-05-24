Фото: БМК Новым генеральным директором Белорецкого металлургического комбината стал Сергей Федоров Фото: БМК

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Должность генерального директора акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» занял Сергей Федоров. На этом посту он сменил Виктора Камелина, который возглавлял предприятие почти 10 лет.

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов заявил: «Уверен, что Сергей Федоров сможет успешно продолжить работу и справиться со стоящими перед предприятием задачами. Он имеет большой практический опыт в сфере металлургического производства и зарекомендовал себя как высококлассный специалист и эффективный руководитель с многолетним стажем.

Мы глубоко благодарны Виктору Геннадьевичу Камелину за большой вклад в работу и развитие основного метизного предприятия Группы «Мечел». Под его руководством БМК сохранил и приумножил научно-технический потенциал, расширил сортамент продукции, нарастил объемы производства, закрепился в числе лидеров отрасли. На предприятии реализован ряд важных инвестиционных проектов, запущена масштабная модернизация сталепроволочно-канатного производства».

Сергей Владимирович Федоров окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «Обработка металлов давлением». С 1984 по 2010 годы занимал различные должности на Вяртсильском метизном заводе (Карелия), пройдя путь от мастера основного производства до директора по производственно-хозяйственной деятельности, а затем управляющего директора. В 2010 – 2013 работал генеральным директором компании «Мечел Кымпия Турзий» (Румыния), в 2013 – 2019 – генеральным директором ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва).