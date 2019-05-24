Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан», МУП УИС В МУП УИС объяснили происхождение «водопада», появившегося из трубы жилого дома в Уфе Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан», МУП УИС

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на улице Свердлова из трубы, расположенной на втором этаже дома №57, забил мощный поток воды. Очевидец 22 мая снял происходящее на видео и поделился записью с ГТРК «Башкортостан». Пользователи соцсетей предположили, что появление такого водопада связано с началом испытательных работ.

На кадрах видно, как бьющий из стены дома «гейзер» заливает тротуар и дорогу.

Как пояснили агентству «Башинформ» в местном ЖЭУ, инцидент, возможно, связан с гидравлическими испытаниями, которые начали проводить Уфимские инженерные сети.

В пресс-службе МУП УИС прокомментировали ситуацию.

«Мы категорически не согласны с утверждением третьих лиц, что данный инцидент связан с началом гидравлических испытаний МУП УИС. Все гидравлические испытания проходят безопасно для жителей. Перед началом опрессовки все объекты — дома, школы, детские сады, больницы и другие — физически отключаются от теплосети. Испытаниям подвергаются только теплосети, объекты в них не участвуют», — заявили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Уфимских инженерных сетей 24 мая съездили по указанному адресу и выяснили, что труба, торчащая из стены дома, — это своего рода ливневка. То есть к гидравлическим испытаниям «водопад», снятый очевидцем на видео, никакого отношения не имеет.