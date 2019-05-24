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В Уфе избавились от несанкционированной свалки

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Уфе избавились от несанкционированной свалки Фото: Минэкологии РБ

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вблизи деревни Князево, что входит в состав Уфы, ликвидировали несанкционированную свалку. По словам начальника отдела госконтроля Уфимского территориального управления Минэкологии Башкирии Василия Вахмянина, гора мусора находилась во втором поясе зоны санитарной охраны Князевского водозабора и наносила вред окружающей среде.

«В уборке были задействованы три КамАЗа, грузовая машина, оборудованная хапугой для сбора мусора, и погрузчик. Мусор вывезут на полигон, где и положено ему находиться», — уточнили в пресс-службе Минэкологии региона.

Отметим, что борьба с несанкционированными свалками входит в паспорт национального проекта «Экология». Согласно документам, во всех субъектах России должна быть создана эффективная система общественного контроля, направленная на выявление и ликвидацию несанкционированного сбора мусора. Подробнее о национальных проектах, действующих с 2019 по 2024 год, читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Как сообщало агентство «Башинформ», врио главы Башкирии Радий Хабиров в апреле текущего года назначен куратором в ПФО по экологическому воспитанию и образованию.

Теги: несанкционированная свалка, экология, нацпроект
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