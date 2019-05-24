Фото: ИА «Башинформ» У Superjet, летевшего в Уфу, отказала система предупреждения о столкновениях в небе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инцидент в небе с самолетом Superjet, направлявшимся из Нового Уренгоя в Уфу, произошел 23 мая во второй половине дня. Капитан воздушного судна в небе над Уралом доложил о неполадках в системе предупреждения о столкновении самолетов и запросил снижения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением, экипажу дали добро на снижение. Superjet продолжил полет до столицы Башкирии на минимальном подходящем эшелоне.

Самолет удачно долетел до Уфы. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», из Уфы сегодня по технической причине не смог по расписанию вылететь самолет Sukhoi Superjet 100. Задержка составила около пяти часов.