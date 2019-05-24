Фото: Олег Яровиков В Башкирии 38 тысячам жителей поставлен диагноз «хронический алкоголизм» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова на парламентских слушаниях по реализации закона об обороте алкогольной продукции и ограничении ее потребления отметила, что на 1 апреля текущего года в Башкирии на учете стоят 37 950 больных хроническим алкоголизмом. Это меньше на 6,3%, чем за прошлый год.

Однако в 2018 году на 25% выросла смертность от отравления алкоголем. Старший помощник прокурора Башкирии Руслан Исмагилов отметил, что в республике ситуация хуже, чем в России.

«Республика идет в противоположном направлении, поскольку во всей России показатель снизился на 18%, а в Башкирии за год зарегистрирован 61 случай смертельного отравления, что на 13 больше, чем в 2017 году», — отметил представитель надзорного ведомства.

Председатель Госкомторговли Гузэль Асылова внесла ряд предложений по внесению изменений в федеральное законодательство. В частности, по ее мнению, необходимо рассмотреть на законодательном уровне вопрос дифференциации платы за лицензию торговлей алкогольной продукцией в зависимости от количества торговых точек. Ее стоимость сейчас одинакова для всех – 65 тысяч рублей в год. По мнению Асыловой, для малого бизнеса – это чрезмерная нагрузка. Еще одно предложение касалось права по ограничению торговлей алкоголем, которое от муниципального уровня должно перейти на республиканский.

«Приведу пример. Расстояние, ближе которого нельзя торговать у школ, в Уфе составляет 25 метров, в Салавате – 70, а в Буздяке – 100. Это создает неравные условия для предпринимателей и усложняет контроль. Лучше, чтобы правила были единообразные», — отметила глава ведомства.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев заявил, что парламент не является сторонником жестких ограничительных мер в сфера оборота алкоголя. По его мнению, такие действия не приносят ожидаемых результатов. В пример он привел историю попыток введения так называемых «сухих законов» в США и СССР.

«Тотальный контроль, запреты, необоснованно завышенное налоговое бремя ведут к тому, что производство и распространение алкогольной и спиртосодержащей продукции уходит в тень, люди начинают заниматься самогоноварением, покупать паленый алкоголь, – сказал Константин Толкачев. – В Америке помимо прочего «сухой закон» еще и спровоцировал развитие мафии. Мировая практика показывает, что борьба с алкоголизмом может быть эффективной лишь на системной и долгосрочной основе. Нужен целый комплекс мер, с одной стороны – ограничительных, с другой – разъяснительных, пропагандирующих здоровый образ жизни. Важно, чтобы у людей появилось желание и возможность полноценно жить. Мы понимаем, что обозначенную вековую проблему не решить за короткий срок. Это труд, который требует времени, постоянного внимания и контроля.

По итогам парламентских слушаний было предложено принять закон, запрещающий в республике продажу алкоголя в День знаний, День молодежи, дни проведения Сабантуев и ежедневно с 22 до 10 часов. Депутаты также предлагают ужесточить контроль в отношении суррогатного алкоголя и заново вернуть упразднённые «вытрезвители».