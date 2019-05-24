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Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из Уфы в Ростов-на-Дону с задержкой в пять часов

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из Уфы в Ростов-на-Дону с задержкой в пять часов Фото: автор

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Самолет Sukhoi Superjet 100 покинул воздушную гавань Уфы спустя пять часов задержки рейса авиакомпании «Азимут». По данным пресс-службы столичного аэропорта, борт с 94-мя пассажирами вылетел в Ростов-на-Дону в 11.29 часов по местному времени.

Как сообщало агентство «Башинформ», самолет не смог вылететь по расписанию – в 06.15 часов — по технической причине. В период ожидания авиапассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.

Кроме того, по данным столичного авиаузла, за сутки до вылета авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение об отмене рейса Уфа — Москва на самолете SSJ-100, который должен был вылететь в 12.20 часов 24 мая. 90 пассажиров были пересажены на другие рейсы.

Теги: самолет, аэропорт, задержка рейса
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