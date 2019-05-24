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24 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Названы лучшие парикмахеры Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госкомторговли

Фото: пресс-служба Госкомторговли

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший парикмахер».

Лучшим парикмахером республики признана Евгения Хафизова из Иглинского района. Второе место завоевала Нафиса Рахматуллина из Миякинского района. На третьем месте – уфимка Гузель Сайфуллина.

«Участники прошли несколько конкурсных этапов: сделали женскую и мужскую стрижки с укладкой, женскую вечернюю прическу, а также сдавали теорию. В числе критериев оценки, определенных жюри, — организация рабочего места, гигиена, использование оборудования и приспособлений в соответствии с правилами эксплуатации и технологиями стрижек, укладок. Немаловажно также знание правил, современных форм и методов обслуживания потребителя», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Нина Никандрова.
По ее словам, за первое место в конкурсе предусмотрен денежный приз в размере 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, за третье — 15 тысяч рублей.

С учетом большой востребованности профессии парикмахера важно популяризировать ее среди молодежи, считает замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Фанур Шайхисламов.

«Особенно ценно, что на такой конкурсной площадке происходит обмен опытом и лучшими практиками», — добавил он.
Председатель Союза дизайнеров и парикмахеров Башкирии Татьяна Десяткина, обращаясь к конкурсантам, акцентировала внимание на профессиональных знаниях и умениях мастеров.

«Вне зависимости от того, где вы работаете, – в сельской местности или в городе – ваша профессия очень значима и весома, — подчеркнула Татьяна Десяткина. — Сегодня действуют профстандарты, которые содержат новые направления. Особенную благодарность я выражаю участникам, приехавшим на конкурс из отдаленных районов и городов республики».
Организаторами конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший парикмахер» выступили Госкомитет РБ по торговле, республиканский Минтруд, Союз дизайнеров и парикмахеров Башкирии.

Теги: конкурс профмастерства, лучший парикмахер
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