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24 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии бесплатно могут пройти обследование организма

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии стартуют «Дни народного здоровья». С 27 по 31 мая в Центрах здоровья республики каждый желающий сможет бесплатно изменить артериальное давление, пройти флюорографию, выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, получить консультацию терапевтов, кардиологов, стоматологов и получить рекомендации по здоровому образу жизни. А доноры смогут сдать кровь.

Обследование можно будет пройти в специальных медицинских модулях. В школах пройдут уроки здоровья.

Программа:

27 мая — футбольный матч между любительскими командами врачей и пациентов. Место проведения — стадион «Динамо» (г.Уфа, ул. К. Маркса,2). Начало в 14 часов; ​

​30 мая — городской праздник здоровья для жителей и гостей столицы в парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина(ул. З. Валиди,47). Начало в 14 часов.

Теги: Дни народного здоровья
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