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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МегаФон лидирует по числу базовых станций LTE в России

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ОБЩЕСТВО
Фото: МегаФон

МегаФон лидирует по числу базовых станций LTE в России Фото: МегаФон

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

МегаФон продолжает удерживать лидерство по числу базовых станций LTE. На 1 мая 2019 года у оператора 93 424 базовых станций этого стандарта, что на 25 тысяч больше, чем у ближайшего конкурента.

За первые 4 месяца 2019 года количество базовых станций стандарта LTE операторов «Большой четверки» возросло на 11%, составив на 1 мая 272 678, сообщается на сайте Роскомнадзора.Согласно данным регулятора, в России у МегаФона 93 424 базовых станций LTE, у МТС — 68 065, у Теле2 — 60 787, у Билайна — 50 402. МегаФон остается лидером по числу базовых станций данного стандарта, отмечается в сообщении ведомства.

Самый большой рост станций зафиксирован в Центральном (+9%, 85 902 РЭС на начало мая) и Приволжском (+15%, 48 222 РЭС) федеральных округах.

Как рассказал Дамир Байгильдин, директор отделения компании «МегаФон» по Республике Башкортостан,

«Наши клиенты активно используют передачу данных, за последний год объем интернет-трафика в сети 4G МегаФона в Башкирии вырос в два раза. Чтобы абоненты комфортно пользовались передачей данных на высоких скоростях, мы постоянно развиваем сеть. С начала этого года мы запустили 116 базовых станций LTE в Уфе, Уфимском районе и близлежащих поселках. Результаты работы и скоростные преимущества сети подтверждаются замерами самих пользователей. В первом квартале этого года сеть LTE компании «МегаФон» была признана самой быстрой в Уфе по результатам замеров пользователей приложения Speedtest компании Ookla».

Теги: мегафон
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