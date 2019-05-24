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В Уфе на проспекте Салавата Юлаева ограничат движение на два дня

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева ограничат движение на два дня Фото: Администрация Уфы

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева запланировали ремонт дорожного полотна. Асфальт будут перекладывать два дня. В связи с этим городская администрация выпустила предупреждение об ограничении движения на участке от улицы Мингажева до улицы Малой Шелководной.

«Работы будут проводиться в ночное время суток 24 и 25 мая 2019 года. В период проведения работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе проезжей части», — сообщили в уфимской мэрии.

Отметим, что за два года эксплуатации дороги на проспекте Салавата Юлаева появились дефекты. Устранять их за свой счет будет подрядчик, который провел ремонт в 2017 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Теги: ппроспект Салават Юлаев, ограничение движения
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