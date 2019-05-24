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24 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В ИК-9 Уфы «эвакуировали» осужденных из-за «пожара»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в исправительной колонии строгого режима №9 прошли пожарно-тактические учения по ликвидации возможного пожара на охраняемом объекте.

По легенде, очаг пожара возник в бытовом помещении из-за оставленного без присмотра электрического утюга. Сработала система автоматической пожарной сигнализации. Дежурный сообщил о возгорании в пожарную часть учреждения, после чего прибывшие к месту условного пожара огнеборцы показали все свои умения по тушению пожара. Сотрудники ИК-9 и дежурная смена организовали эвакуацию и проверку наличия осужденных.

К учениям также привлекались подразделения государственной противопожарной службы ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан»: пожарная часть № 7 и №55. Сотрудники газодымозащитной службы спасли условно пострадавшего, а свои навыки по оказанию первой медпомощи показали сотрудники медицинской части колонии.

Подводя итоги пожарно-тактических учений, начальник инспекции ведомственной пожарной охраны УФСИН России по Республике Башкортостан Алмаз Исхаков отметил слаженную работу подразделений ведомственной пожарной охраны учреждения и подразделений Федеральной противопожарной службы республики по тушению условного пожара и спасению людей.

В пресс-службе УФСИН России по РБ сообщили, что такие мероприятия проводятся в каждом учреждении ежемесячно для совершенствования системы подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы и осужденных к действиям в условиях возникновения ЧС, максимально приближенных к возможным реальным происшествиям.

Теги: учения
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