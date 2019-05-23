Для ДНК-экспертизы разыскиваются родные погибшего на войне уроженца Башкирии
Фото: Мирон Доровских
УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Поисковики разыскивают родных Хо(а)билова Ш.Ш., политрука 1082 стрелкового взвода, 310 стрелковой дивизии, уроженца Башкирии.
Он погиб 22 августа 1942 года.
«Для полного восстановления личности необходимо проведение ДНК-экспертизы, поисковики просят отозваться родных погибшего, и готовы оплатить процедуру», — сообщил председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков.
Всех, кто хочет прояснить судьбу своих пропавших на войне родственников, поисковики просят обратиться в общественную приемную регионального отделения, которая находится по адресу: г.Уфа, бульвар Ибрагимова, 23, подростковый клуб «Тропа».