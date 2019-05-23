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23 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Для ДНК-экспертизы разыскиваются родные погибшего на войне уроженца Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Фото: Мирон Доровских

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Поисковики разыскивают родных Хо(а)билова Ш.Ш., политрука 1082 стрелкового взвода, 310 стрелковой дивизии, уроженца Башкирии.

Он погиб 22 августа 1942 года.

«Для полного восстановления личности необходимо проведение ДНК-экспертизы, поисковики просят отозваться родных погибшего, и готовы оплатить процедуру», — сообщил председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков.

Всех, кто хочет прояснить судьбу своих пропавших на войне родственников, поисковики просят обратиться в общественную приемную регионального отделения, которая находится по адресу: г.Уфа, бульвар Ибрагимова, 23, подростковый клуб «Тропа».

Теги: поисковые отряды
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