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Участники «Чистых Игр» в Башкирии собрали 5 тонн отходов

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Участники «Чистых Игр» в Башкирии собрали 5 тонн отходов, из них более 3 тонн отправлено на вторичную переработку. Всего в экологическом турнире по всей республике в минувшие выходные приняли участие около 250 человек. По стране в командных соревнованиях по очистке территорий от мусора и разделению отходов участвовало 6 тысяч участников.

«Башкортостан вошел в лидирующую десятку по рейтингу регионов-участников. Для нас это впервые, когда в один день проходили сразу 7 игр в 4 городах. Не смотря на капризы погоды, все запланированные игры состоялись. Всего за выходные состоялось 90 «Чистых Игр». Сейчас организаторы проверяют результаты, чтобы определить главного победителя», – прокомментировал региональный координатор проекта «Чистые Игры» в Республике Башкортостан Максим Некрасов.

Победители Всероссийского этапа определятся в ближайшее время. Приз — 40 тысяч рублей на авиабилеты и Кубок Чистоты.

Справка. «Чистые Игры» — это увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Она проходит с 2014 года. Сегодня в них принимают участие 60 регионов России, а также Индия, Украина, Вьетнам, Нигерия, Япония, Венесуэла и Китай. Всего за время проведения игр собрано 800 тонн мусора. Все планирующиеся «Чистые Игры» анонсируются на официальном сайте﻿.

Теги: мусор, ТКО
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