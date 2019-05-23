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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирию в финале чемпионата WorldSkills Russia представляет студент колледжа из Салавата

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирию в финале седьмого национального чемпионата WorldSkills Russia, который проходит в эти дни в Казани, представляет студент Салаватского колледжа Евгений Копанев. Он участвует в компетенции «Охрана труда». По условиям конкурса, он должен создать всю необходимую информацию для безопасного ведения работы. К финалу Копанев готовился полгода.

Всего в финал прошли полторы тысячи участников, они соревнуются в 92 компетенциях.

Башкортостан на конкурсе «Молодые профессионалы» представляют 64 человека. Это 27 студентов и школьников, а также восемь человек категории «Навыки мудрых».

Сборная Башкирии принимает участие в соревнованиях по 22 компетенциям, среди которых — технология моды, производство мебели, архитектурная обработка камня, веб-дизайн, сварочные технологии, кровельные работы и другие. Наряду с российскими ребятами – соревнуются и иностранцы. Победители чемпионата получат шанс- войти в национальную сборную для участия в мировом первенстве.

Теги: WorldSkills Russia
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