В Башкирии газету с 30-летней историей закрыли из-за иностранных акционеров

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Корпоративную газету компании «Башкирэнерго» с 30-летней историей закрыли через суд по требованию Роскомнадзора. Причина – иностранные акционеры, доля которых не превышает 0,29% уставного капитала.

Согласно статье 19.1 ФЗ «О средствах массовой информации», российским СМИ запрещено иметь в учредителях иностранных граждан и заграничные юридические лица.

«Есть требования закона и они едины для всех», — пояснил агентству «Башинформ» руководитель Роскомнадзора по Башкирии Александр Секнин.

Также глава республиканского ведомства добавил, что если бы специалисты Роскомнадзора не приняли подобные меры и не обратились в суд на газету «Энергетик Башкортостана», то прокуратура рано или поздно пришла бы с проверкой в ведомство и наказала их.

«До приостановления мы несколько раз приглашали представителей и объясняли им, что нужно сделать, — продолжил Секнин. — И это решение суда не означает, что они больше не смогут выпускать газету. Им надо выполнить требования статьи 19.1 — перерегистрировать СМИ, где не будут присутствовать иностранные акционеры. Они это пытались сделать, но снова на лицо, у которого двойное гражданство. Ситуация идет давно и предвзятости никакой нет».

Глава башкирского Роскомнадзора отметил, что на его памяти это первый подобный случай в республике с закрытием СМИ из-за присутствия в учредителях иностранных компаний и граждан.

В уфимском «Коммерсанте» со ссылкой на представителей Башкирской электросетевой компании сообщили, что после закрытия газеты (последний выпуск вышел в свет 4 мая 2019 года) компания выпускает корпоративный бюллетень до 1 тысячи экземпляров, не требующей регистрации СМИ. Также организация намерена обратиться в Верховный суд России.