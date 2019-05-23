Поисковики Башкирии ищут архивные свидетельства расстрелов мирных жителей во время войны

Фото: Мирон Доровских



Фото: Мирон Доровских

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирские поисковики во время экспедиции весной 2019 года в Ленинградской области на берегу реки Назия нашли неучтенное захоронение, где были погребены красноармейцы и мирные жители.

Работы по эксгумации были сразу же прекращены до решения местной администрации о судьбе братской могилы.

«Изначально мы думали, что там только красноармейцы. Нашли захоронение, «оттолкнувшись» от трех подбитых танков: в том районе обнаружили детали от «Т-34» и двух «Т-40», пришли к выводу, что, если есть танки, то есть и пехотинцы. Стали исследовать траншеи, в одной из них и обнаружили останки, уложенные на дно. Нашли там останки восьми человек, приняли решение расширить область поиска, пригласить отряды из нашего учебного лагеря, который базировался в Вороново, и «зашурфить» соседние траншеи и воронки, так как на щуп (специальное приспособление, используемое поисковиками, представляет собой длинный острый железный штырь — прим. ред.) там обнаруживались останки. Ребята сделали раскоп по методам археологов. Оказалось, в этих траншеях, помимо солдат, были похоронены и мирные жители. Стали искать информацию о захоронении в администрации, у местных поисковиков – нигде ее не было. Только легенды жителей о том, что здесь хоронили погибших», — рассказал историю поисковых работ председатель совета регионального отделения «Поисковое движение России» Владимир Волков.

«В это же время в Новгородской области было найдено захоронение расстрелянных красноармейцев. Сейчас начали работу в архивах. Попытаемся выявить документальные свидетельства на возможные деяния фашистов в отношении мирных жителей. Не исключаем, что это возможно», — сообщил основатель поискового движения в Башкортостане, депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев.