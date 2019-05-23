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БАГСУ планирует развивать программы магистратуры с учетом зарубежного опыта

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ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

БАГСУ планирует развивать программы магистратуры с учетом зарубежного опыта Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ректор Башкирской академии государственной службы при Главе РБ Ильгиз Кызыргулов принял участие в Астанинском экономическим форуме (Казахстан). После обмена опыта с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Беларуси в БАГСУ обсуждается возможность применять зарубежный опыт в развитии магистерских программ.

Основной целью визита был обмен опытом с коллегами, изучение интересных практик и решений, применяемых в вузах, аналогичных БАГСУ. Также в рамках форума Ильгиз Кызыргулов принял участие в глобальной конференции «Трансформационное лидерство в меняющем мире», где обсуждали то, каким должен быть государственный служащий новой формации, какими навыками и качествами ему необходимо обладать для инновационного государственного управления.

Как рассказали в БАГСУ, огромный интерес в плане развития для них представляет опыт Академии государственной службы при президенте Республики Казахстан, которая среди вузов аналогичного профиля стран СНГ считается ведущей. В последние годы казахстанская академия значительно продвинулась по многим направлениям. Они не готовят и никогда не готовили бакалавров, при этом у них отлично построена система дополнительного профессионального образования – повышение квалификации и переподготовка, а также хорошо развита магистратура по различным направлениям, отвечающим нуждам госаппарата, в том числе для высшего звена руководителей. Академия активно взаимодействует с зарубежными странами и работает с иностранными вузами. Примечательно, что в ней трехъязычное обучение: на казахском, русском и английском.

В ходе работы форума также удалось обменяться опытом с руководителями профильных вузов Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси. В результате были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве, работе над совместными программами.

Особый интерес у руководства БАГСУ вызывают программы магистратуры. Сегодня перед Башкирской академией госслужбы стоит задача не просто преподавать традиционные программы (государственное и муниципальное управление, экономика и менеджмент), но и развивать межотраслевые программы обучения. В магистратуру поступают люди, которые точно знают, чего хотят, занимают определенные позиции на госслужбе, в госучреждениях, организациях бизнеса. За 2,5 года обучения они получают возможность выйти на новый уровень профессионализма и активнее продвигаться по службе.

«Если мы улучшим наши программы обучения, то сможем достигать еще больших успехов. Сегодня в части подготовки кадров по программам магистратуры направления «Государственное и муниципальное управление» с отрывом от производства мы уже занимаем 60% рынка республики. Сделав программы более разнообразными и качественными, мы усилим наши позиции», – заявил Ильгиз Кызыргулов.

Помимо стандартных, в БАГСУ хотели бы развивать «элитные» программы подготовки для руководителей высшего звена, будь то переподготовка, повышение квалификации или магистратура, при сетевом взаимодействии с другими вузами, в том числе зарубежными. Тем более, кадровый потенциал и наработанный опыт позволяет это сделать: более двадцати лет в БАГСУ успешно реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации с зарубежными стажировками.

Теги: багсу
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