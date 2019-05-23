Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41 ↓

EUR 71.84 ↑

23 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Уфы пожаловались на развалившиеся бараки с бомжами и собаками

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

Жители Уфы пожаловались на развалившиеся бараки с бомжами и собаками Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Уфы жалуются на развалившиеся бараки. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что разрушенные строения уже полгода никто не убирает. Бараки облюбовали маргинальные личности — местные алкоголики и бездомные, а также бродячие собаки. И на все это каждый день «любуются» дошкольники, которые посещают детский сад №5, расположенный в двух шагах от опасных построек.

Местные жители отмечают, что эти дома пустуют с прошлой осени. К концу года от них остался только каркас: разобрали крышу, растащили деревянные балки, выломали окна. Маргиналы на этой «свалке» роются, находят остатки металлоконструкций и сдают в пункт приёма лома.

Такое неприятное соседство беспокоит жителей района, они боятся ходить рядом с этими домами, стараются обходить стороной. Люди также рассказывают, что не раз встречали здесь школьников.

«Дочке 31 год, она шла с работы — работает в МВД. Ей уже там шокер подарили. Вы можете такое представить? Вот до чего мы дожили! XXI век, а мы живем в этой помойке, — пожаловалась местная жительница. — Писала главе района, главе города Уфы – абсолютное бездействие».

Выяснилось, что эти бараки – зона ответственности службы сноса и расселения. В организации понимают, что разобрать здания необходимо как можно скорее. Но согласно федеральному закону, следует соблюсти определенный алгоритм действий.

В скором времени обещали решить этот вопрос: торги на снос одного из бараков состоятся в мае, затем в течение месяца дом должны разобрать. Такая же процедура чуть позже повторится и со вторым зданием. Территорию с бараками планируют расчистить к середине августа.

Теги: городская среда, благоустройство, строительство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Похищали людей и вымогали деньги: в Башкирии осудили пятерых лжеполицейских
Суд вынес приговор пятерым жителям Башкортостана в возрасте от 26 до 48 лет по статьям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному
В Уфу приедет Цирк дю Солей
Впервые за десять лет гастролей в России Цирк дю Солей выступит в Уфе, где представит шоу CRYSTAL – постановку, в которой компания переносит мир своих ф
В Башкирии в лесу найден погибший в ДТП мотоциклист
В Дуванском районе Башкортостана днем 21 мая произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что в лесу около села Мет
Минобрнауки опубликовало отчет по зарплатам руководства ведущих вузов Уфы
Минобрнауки РФ опубликовало отчетность по зарплатам руководства подведомственных вузов за 2018 год. В этот список входят четыре башкирских университета
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть