Башкирские поисковики рассказали о работе в местах боев в Ленинградской области

Фото: Мирон Доровских







Фото: Мирон Доровских

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Поисковики из Башкортостана подвели итоги весенних выездов и наметили планами на ближайшее время. О них они рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Одна из восьми экспедиций 2019 года работала в Киришском районе Ленинградской области. По данным предварительной поисковой разведки, около станции «52-й километр» могли быть погибшие красноармейцы.

«Во время Великой Отечественной войны в этом месте в течение года шли ожесточенные бои, линия фронта проходила по насыпи узкоколейной железной дороги. Наши солдаты пытались прорваться через нее, несли большие потери. Здесь был своего рода стационарный фронт», — пояснил на пресс-конференции председатель Совета регионального отделения «Поисковое движение России» Владимир Волков.

Поисковики обнаружили в этом месте останки 12 красноармейцев, некоторые из них были найдены в непосредственной близости с железнодорожным полотном.

«В 2002 году в архиве Министерства обороны я наткнулся на документ 3-го стрелкового полка, где командир полка пишет отчет-донесение о потерях. Это был конец 1942 года. В нем говорилось, что в связи с тем, что пополнение прибыло без оружия, наши части были обеспечены боеприпасами не в полном комплекте, командир вынужден был отдать приказ взять насыпь, с одним наступающим солдатом с винтовкой в бой отправлялись еще трое безоружных. В случае, если солдата убьют, винтовку должен подхватить тот, что был без оружия. Нужно вникнуть в суть боевой обстановки – человек военный, и если ставят задачу командиру взять насыпь, то вопросы не рассматриваются, есть для этого возможности или нет. В той обстановке, когда тыловые части не успевали подвозить винтовки, патроны, такие ситуации складывались. Других решений не было – или взять насыпь или отступить и идти до Архангельска. В таком случае Красной Армии пришлось бы освобождать большую территорию, а наши командиры не могли этого допустить», — добавил основатель поискового движения в Башкортостане, депутат Государственной Думы РФ Ильдар Бикбаев.

«По этому месту 75 лет ходят поезда, а в трех-четырех метрах лежат солдаты… Часть были найдены в болоте. Места не освоены, автомобильной дороги нет и поэтому много солдат остались непогребенными», — рассказал Владимир Волков.