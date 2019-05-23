Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41 ↓

EUR 71.84 ↑

23 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирские поисковики рассказали о работе в местах боев в Ленинградской области

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Фото: Мирон Доровских

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Поисковики из Башкортостана подвели итоги весенних выездов и наметили планами на ближайшее время. О них они рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Одна из восьми экспедиций 2019 года работала в Киришском районе Ленинградской области. По данным предварительной поисковой разведки, около станции «52-й километр» могли быть погибшие красноармейцы.

«Во время Великой Отечественной войны в этом месте в течение года шли ожесточенные бои, линия фронта проходила по насыпи узкоколейной железной дороги. Наши солдаты пытались прорваться через нее, несли большие потери. Здесь был своего рода стационарный фронт», — пояснил на пресс-конференции председатель Совета регионального отделения «Поисковое движение России» Владимир Волков.
Поисковики обнаружили в этом месте останки 12 красноармейцев, некоторые из них были найдены в непосредственной близости с железнодорожным полотном.

«В 2002 году в архиве Министерства обороны я наткнулся на документ 3-го стрелкового полка, где командир полка пишет отчет-донесение о потерях. Это был конец 1942 года. В нем говорилось, что в связи с тем, что пополнение прибыло без оружия, наши части были обеспечены боеприпасами не в полном комплекте, командир вынужден был отдать приказ взять насыпь, с одним наступающим солдатом с винтовкой в бой отправлялись еще трое безоружных. В случае, если солдата убьют, винтовку должен подхватить тот, что был без оружия. Нужно вникнуть в суть боевой обстановки – человек военный, и если ставят задачу командиру взять насыпь, то вопросы не рассматриваются, есть для этого возможности или нет. В той обстановке, когда тыловые части не успевали подвозить винтовки, патроны, такие ситуации складывались. Других решений не было – или взять насыпь или отступить и идти до Архангельска. В таком случае Красной Армии пришлось бы освобождать большую территорию, а наши командиры не могли этого допустить», — добавил основатель поискового движения в Башкортостане, депутат Государственной Думы РФ Ильдар Бикбаев.

«По этому месту 75 лет ходят поезда, а в трех-четырех метрах лежат солдаты… Часть были найдены в болоте. Места не освоены, автомобильной дороги нет и поэтому много солдат остались непогребенными», — рассказал Владимир Волков.

Теги: Поисковое движение России, память
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Похищали людей и вымогали деньги: в Башкирии осудили пятерых лжеполицейских
Суд вынес приговор пятерым жителям Башкортостана в возрасте от 26 до 48 лет по статьям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному
В Башкирии в лесу найден погибший в ДТП мотоциклист
В Дуванском районе Башкортостана днем 21 мая произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что в лесу около села Мет
В Уфу приедет Цирк дю Солей
Впервые за десять лет гастролей в России Цирк дю Солей выступит в Уфе, где представит шоу CRYSTAL – постановку, в которой компания переносит мир своих ф
Минобрнауки опубликовало отчет по зарплатам руководства ведущих вузов Уфы
Минобрнауки РФ опубликовало отчетность по зарплатам руководства подведомственных вузов за 2018 год. В этот список входят четыре башкирских университета
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть