Фото: Соцсети В Башкирии нашелся пропавший без вести 11-летний школьник Фото: Соцсети

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане найден живым пропавший без вести 11-летний школьник. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях утром 23 мая. «Найден добровольцами, родителями и сотрудниками полиции. Очень благодарны всем, кто помогал искать, клеил ориентировки», — проинформировали волонтёры.

Напомним, мальчик пропал 21 мая в Иглино. Родственники забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам.