Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41 ↓

EUR 71.84 ↑

23 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии нашелся пропавший без вести 11-летний школьник

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Башкирии нашелся пропавший без вести 11-летний школьник Фото: Соцсети

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане найден живым пропавший без вести 11-летний школьник. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях утром 23 мая. «Найден добровольцами, родителями и сотрудниками полиции. Очень благодарны всем, кто помогал искать, клеил ориентировки», — проинформировали волонтёры.

Напомним, мальчик пропал 21 мая в Иглино. Родственники забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам.

Теги: Поиск пропавших
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Похищали людей и вымогали деньги: в Башкирии осудили пятерых лжеполицейских
Суд вынес приговор пятерым жителям Башкортостана в возрасте от 26 до 48 лет по статьям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному
В Башкирии в лесу найден погибший в ДТП мотоциклист
В Дуванском районе Башкортостана днем 21 мая произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что в лесу около села Мет
В Уфу приедет Цирк дю Солей
Впервые за десять лет гастролей в России Цирк дю Солей выступит в Уфе, где представит шоу CRYSTAL – постановку, в которой компания переносит мир своих ф
Минобрнауки опубликовало отчет по зарплатам руководства ведущих вузов Уфы
Минобрнауки РФ опубликовало отчетность по зарплатам руководства подведомственных вузов за 2018 год. В этот список входят четыре башкирских университета
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть