Башкирия в федеральных СМИ: О расследовании убийства топ-менеджера УМПО, дорожные войны

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Матвиенко призвала сенаторов контролировать обеспечение лекарствами больных редкими заболеваниями. Поводом для такого поручения послужило выступление сенатора от Башкирии.

Надо контролировать обеспечение лекарствами больных редкими заболеваниями в каждом регионе, предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 22 мая. Как уточняет «Парламентская газета», поводом для такого поручения послужило выступление первого зампреда Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой. Накануне к сенатору от Башкирии обратилась мама мальчика, у которого редкое заболевание, и пояснила, что «5 месяцев ребёнок не получает необходимых лекарств. Их нет в аптеках, несмотря на то, что с прошлого года препараты для больных пятью самыми высокозатратными в лечении орфанными заболеваниями приобретаются регионами за счёт федерального бюджета». Матвиенко призвала коллег проверить в своих регионах, как работает система по обеспечению лекарствами таких пациентов, и взять ее под свой контроль. С 2019 года закупкой лекарств для больных пятью самыми высокозатратными в лечении редкими заболеваниями занимается Минздрав, уточнили в газете.

Продаст ли «Роснефть» часть АЗС в Оренбуржье и Башкирии, выясняли в ИА REGNUM, где сообщили со ссылкой на «Коммерсантъ», что «АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») намерена заказать оценку рыночной стоимости 186 заправок в Башкирии и Оренбургской области. Оценка проводится в рамках предпродажной подготовки АЗС и должна быть готова к концу лета 2019 года». По данным издания, в числе готовящихся к продаже АЗС три недействующих и 25 законсервированных бензоколонок, 18 заправок в Оренбургской области. Как пояснили в издании, в 2016 году ФАС одобрила ходатайство«Роснефти» о приобретении голосующих акций «АНК «Башнефть», но потребовала, что компания должна продать АЗС в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива «НК «Роснефть» и «АНК «Башнефть» превысит 50%. По мнению экспертов, из-за низкого спроса на розничные активы исполнение предписания может оказаться формальностью: заправки, скорее всего, никто не купит и АЗС останутся у прежнего собственника, говорится в REGNUM.

Упал уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней в первом квартале 2019 года составила 15,3%, что на 2,2 процентного пункта ниже, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй. При этом наибольшее сокращение доли просрочки по кредитным картам наблюдалось в Башкирии (-9 п.п.) и Ставропольском крае (-6,3 п.п.). Эксперты связывают это с тем, что «именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками», пояснили в агентстве.

«Волга Ньюс» информирует, что в Башкирии малый и средний бизнес сможет компенсировать часть логистических затрат при экспорте продукции. Постановление об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидий из бюджета Башкортостана на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой пилотных партий товаров за рубеж и с транспортировкой товаров на экспорт, подписал врио главы республики, говорится в сообщении и отмечается, что в соответствии с документом «экспортеры смогут возместить до 1 млн руб. понесенных затрат, субсидия по "пилотным" партиям составит до 500 тыс рублей».

«Бездна». «Аргументы Недели» сообщают, что «журналист Андрей Караулов опубликовал документальный фильм, посвященный ситуации, которая сложилась в Башкортостане вокруг расследования убийства Юрия Яшина, заместителя коммерческого директора крупнейшего оборонного предприятия России — ПАО «ОДК УМПО». В материале говорится, что убийство совершила 20 июля прошлого года группа лиц, напавшая на топ-менеджера на парковке его дома. Яшина избили и, связав, вывезли с места нападения. «При перевозке в автомобиле мужчина скончался от удушения. По подозрению в заказе преступления правоохранители задержали начальника Яшина, замуправляющего директора «ОДК УМПО» Сергея Евстафьева. Супруга Евстафьева утверждает, что он стал жертвой оговора», — рассказывают в издании и предлагают посмотреть фильм Караулова «Бездна».

Наш мрамор украсит крымскую святыню. Как узнали «Вести.ру», «Георгиевский крест на острове возле Севастополя изготовят из белого камня, добытого на одном из крупнейших в мире месторождений – Коелгинском». Крест на Георгиевской скале, символ стойкости и несгибаемой веры, появился в 1891 году. После революции его снесли, а недавно установили временный металлический крест. В этом году его решили заменить мраморным. Для облицовки выбрали одни из лучших в стране декоративные материалы – из Челябинской области и Башкирии. Рассказывается, что «это будет основной восьмиметровый крест. Также для креста будет основание Голгофа, изготовленное на месторождении в Башкирии под названием Ашмурун». Основание креста состоит из восьми стальных секций. Вес каждой более 200 кг. Поэтому поднимать крест на вершину будут с помощью вертолета или плавкрана, рассказали на новостном портале.

В Уфе ввели карантин из-за бешеного барсука. Деловая газета «Взгляд» информирует, что «после нападения бешеного барсука в магазине на жителей Уфы на нескольких улицах Октябрьского района города ветеринары ввели карантин». Как сообщается, в начале мая «в подсобном помещении магазина появился барсук, он напал на людей. Приехавшие ветеринары обследовали животное и установили у него бешенство. Животное было уничтожено, магазин и территория вокруг здания были обработаны санитарами». Для предотвращения распространения бешенства среди животных карантин вводят на участке, ограниченном улицами Лесотехникума, Российская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева, уточняется в газете.

Петь нельзя отменить. Тем временем тюменский родительский комитет требует запретить концерт эпатажного уфимца, рэпера Face (Иван Дремин). Как пишет «Комсомольская правда», на сайте родкома общественники разместили открытое письмо, в котором подчеркивают, что «Face прославился невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством, поэтому молодежи не стоит смотреть такие концерты». «Нецензурная лексика его «песен» просто зашкаливает. Тексты примитивны и низкоинтеллектуальны», — отмечают родители. Выступление рэпера планируется 1 июня, в День защиты детей, и общественники призывают сделать все для того, чтобы подростки не попали на это «развратное зрелище». Однако директор концертной площадки в Тюмени подчеркнул, что концерт официально разрешен и пройдет в рамках тура Face по городам России.

Итальянские власти рассмотрят запрос о выдаче башкирского предпринимателя, развивает вчерашнюю тему «Коммерсантъ». «В Милане в четверг суд должен избрать меру пресечения Андрею Смышляеву — бывшему владельцу сети шинных магазинов «Таганка» и уфимского радио «Шансон». Он обвиняется в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Потерпевшей стороной в его уголовном деле признан поставщик шин «Нокиан шина», которому предприниматель остался должен более 1 млрд руб», — рассказали в издании, уточнив, что «уфимский предприниматель Андрей Смышляев был задержан на собственной вилле на озере Комо». А в декабре прошлого года Смышляев был объявлен правоохранителями Башкирии в федеральный и международный розыск по обвинению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве и заочно арестован. В начале года на активы семьи Смышляева под Уфой наложили арест. Ряд сделок, заключенных связанными с ним лицами, обжалуются в суде, «в том числе сделка с переводом 224 млн руб. со счета предпринимателя в Промсвязьбанке в итальянский Veneto Banca», уточнили в издании. В Башкирии Андрей Смышляев известен также как один из главных свидетелей обвинения в деле о неуплате налогов бывшим вице-мэром Уфы Александром Филипповым. Сегодня миланский суд должен заключить Смышляева под предэкстрадиционный арест, сообщает издание.

Дорожные войны. В Уфе водители внедорожника и пассажирского автобуса устроили конфликт на дороге, передает сайт 360tv и предлагает посмотреть видео того, как они не поделили дорогу. «Водитель некоторое время блокировал проезд маршрутному такси, но в итоге движение снова возобновилось, — говорится в сюжете. — Конфликт повторился через несколько метров — на светофоре во внедорожник полетел непонятный предмет. После чего водитель машины протаранил маршрутку с пассажирами». Обстоятельства случившегося устанавливаются, резюмировали на портале.