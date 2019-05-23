Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы В Уфе рука 13-летней девочки застряла в контейнере для сбора батареек Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 22 мая от очевидца поступила информация о том, что у подростка застряла рука в контейнере для сбора энергосберегающих ламп, градусников и батареек. На место незамедлительно выехали спасатели.

Оказалось, что 13-летнюю девочку разыграли ее товарищи. Они сказали ей, что в контейнере лежит телефон. Девочка решила проверить, но, засунув в отверстие руку, вытащить обратно ее не смогла.

«Спасатели частично разобрали нижний отсек контейнера и освободили застрявшую конечность. В медпомощи подросток не нуждалась. Ей порекомендовали в случае необходимости обратиться в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.