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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе рука 13-летней девочки застряла в контейнере для сбора батареек

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

В Уфе рука 13-летней девочки застряла в контейнере для сбора батареек Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 22 мая от очевидца поступила информация о том, что у подростка застряла рука в контейнере для сбора энергосберегающих ламп, градусников и батареек. На место незамедлительно выехали спасатели.

Оказалось, что 13-летнюю девочку разыграли ее товарищи. Они сказали ей, что в контейнере лежит телефон. Девочка решила проверить, но, засунув в отверстие руку, вытащить обратно ее не смогла.

«Спасатели частично разобрали нижний отсек контейнера и освободили застрявшую конечность. В медпомощи подросток не нуждалась. Ей порекомендовали в случае необходимости обратиться в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Теги: ЧП, дети
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