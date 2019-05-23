В Башкирии в 2019 году в рамках нацпроекта реконструируют и построят детские поликлиники

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» одной из региональных составляющих, посвященных улучшению качества оказания медицинской помощи детям, в Башкирии планируется дооснащение необходимым медицинским имуществом всех детских поликлиник, проведение капитальных ремонтов и ввод в эксплуатацию новых.

«В этом году у нас будет проведена реконструкция, в соответствии с нормативными требованиями, в восьми поликлиниках, два детских медицинских учреждениях в городах Туймазы и Дюртюли будут введены в эксплуатацию», — сказал и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Средства на данные цели поступят как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Согласно докладу руководителя регионального Минздрава, обновление ждет следующие объекты:

— строительство пристроя к лечебному корпусу ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ (окончание работ в ноябре 2019);

— строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в городе Туймазы (ноябрь 2019);

— строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в городе Дюртюли (ноябрь 2019);

— строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу ГБУЗРКОД (март 2020);

— реконструкция хирургического корпуса ГБ №1 (вторая очередь) в городе Октябрьском (декабрь 2020);

— реконструкция существующих зданий ГБУЗ РКЦ МЗ РБ со строительством хирургического корпуса (аукцион проведут 10 июня 2019 года);

— строительство хирургического корпуса ЦГБ в городе Учалы (аукцион назначен на 24 мая 2019 года);

— строительство многофункциональной больницы в городе Салават (аукцион 10 июня 2019 года).