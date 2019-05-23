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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии приставы спасли упавшего в погреб и надышавшегося угарным газом мужчину

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

В Башкирии приставы спасли упавшего в погреб и надышавшегося угарным газом мужчину Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Раевка Альшеевского района Башкирии около улицы Космонавтов судебные пристав находясь при исполнении своих служебных обязанностей, услышали крики о помощи, исходящие из гаража. Они побежали к боксу, где увидели, как кричавший безуспешно пытается вытащить из погреба тело мужчины, без признаков жизни. Совместными усилиями им удалось достать гражданина, который потерял сознание и уже не дышал.

«Судебный пристав Евгений Грачев и водитель отдела Владимир Овчаренко не стали терять ни минуты времени и начали делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание пострадавшему, а судебный пристав-исполнитель Елена Смирнова вызывала скорую помощь. После манипуляций, проведенных судебными приставами, мужчина задышал и открыл глаза. Пострадавшего передали медикам», — рассказали в пресс-службе УФССП по РБ.

Мужчина, звавший на помощь, сообщил, что он и его знакомый вытаскивали из погреба картошку. Знакомый спустился в погреб и там задохнулся угарным газом, потерял сознание и упал на дно погреба.

Благодаря отзывчивости, человечности и знанию элементарных навыков оказания первой медпомощи удалось спасти жизнь пострадавшему. Мужчина уже в больнице окончательно пришел в себя. Когда ему стало лучше, он первым делом направил в адрес службы судебных приставов письмо со словами благодарности за свою спасенную жизнь, отметили в ведомстве.

Теги: УФССП по РБ
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