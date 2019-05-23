Фото: автор и пресс-служба Исполкома курултая башкир









Фото: автор и пресс-служба Исполкома курултая башкир

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет Международный деловой форум «Бизнес-курултай». Он состоится 14 июня в ГКЗ «Башкортостан» в рамках подготовки и проведения V Всемирного курултая башкир, посвященного 100-летию республики.

Накануне на заседании оргкомитета обсудили вопросы проведения мероприятия. В форуме примут участие представители малого, среднего и крупного бизнеса из городов и районов республики и регионов России, инвестиционных фондов, органов власти, СМИ, общественных организаций. В рамках форума пройдет конкурсный отбор проектов. Для участия в форуме необходимо заполнить заявку на сайте форума﻿.

Будет организована выставка, состоится презентация проектов для участия в Программе развития предпринимательства «Проект 100 башкирских бизнесменов в 2030 году». Делегаты форума планируют ознакомиться с проектом Стратегии развития башкирского народа и обсудить положения документа.

«Идея проведения «Бизнес-курултая» была предложена самими бизнесменами, лидерами сообщества башкирских предпринимателей. Цель этого форума — не просто встретиться, поговорить, приятно провести время или показать себя, но решить несколько важных практических задач. Во-первых, объединиться и совместными усилиями продвинуться по нескольким стратегически важным направлениям: туризм, этно-продукция и сервисы, фермерство и кооперация. Во-вторых, объединить предпринимателей в мощное сообщество или даже ассоциацию, которая бы помогла продвигать общие интересы. В-третьих, это создание постоянно действующей площадки, на которой можно взращивать молодых предпринимателей под наставничеством опытных бизнесменов и инвесторов», — отметил руководитель проекта Ильдар Киньябулатов.

Организаторы планируют привлечь максимальное количество предпринимателей к активной работе над развитием и обустройством Республики Башкортостан и других субъектов РФ, где проживают башкиры, повышать предпринимательскую активность башкирского народа. По итогам форума при Всемирном курултае башкир будет создано бизнес-сообщество.

Организаторы «Бизнес-курултая» — Всемирный курултай (конгресс) башкир при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.