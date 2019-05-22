В Башкирии разыскивают злостного неплательщика алиментов

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УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии судебные приставы разыскивают злостного неплательщика алиментов.

По информации службы судебных приставов по РБ, долг Сергея Николаевича Буранкина 1961 г.р. по алиментным платежам составляет свыше 600 тысяч рублей, поэтому он объявлен в розыск.

Должник долгое время уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетней дочери. Известно, что мужчина снимал квартиру в Уфе и работал таксистом, однако о своем трудоустройстве судебному приставу не сообщал.

Обладающих информацией о местонахождении должника просят сообщить в УФССП России по РБ, в дежурную часть по телефону: 8 (347)273-56-40.

В соответствии с федеральным законом судебные приставы-исполнители вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.