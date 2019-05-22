Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41 ↓

EUR 71.84 ↑

23 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии разыскивают злостного неплательщика алиментов

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии судебные приставы разыскивают злостного неплательщика алиментов.

По информации службы судебных приставов по РБ, долг Сергея Николаевича Буранкина 1961 г.р. по алиментным платежам составляет свыше 600 тысяч рублей, поэтому он объявлен в розыск.

Должник долгое время уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетней дочери. Известно, что мужчина снимал квартиру в Уфе и работал таксистом, однако о своем трудоустройстве судебному приставу не сообщал.

Обладающих информацией о местонахождении должника просят сообщить в УФССП России по РБ, в дежурную часть по телефону: 8 (347)273-56-40.

В соответствии с федеральным законом судебные приставы-исполнители вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

Теги: судебные приставы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Похищали людей и вымогали деньги: в Башкирии осудили пятерых лжеполицейских
Суд вынес приговор пятерым жителям Башкортостана в возрасте от 26 до 48 лет по статьям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному
В Башкирии в лесу найден погибший в ДТП мотоциклист
В Дуванском районе Башкортостана днем 21 мая произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что в лесу около села Мет
В Уфу приедет Цирк дю Солей
Впервые за десять лет гастролей в России Цирк дю Солей выступит в Уфе, где представит шоу CRYSTAL – постановку, в которой компания переносит мир своих ф
Минобрнауки опубликовало отчет по зарплатам руководства ведущих вузов Уфы
Минобрнауки РФ опубликовало отчетность по зарплатам руководства подведомственных вузов за 2018 год. В этот список входят четыре башкирских университета
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть