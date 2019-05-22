Поисковики из Башкирии весной 2019 года провели восемь экспедиций в четырех регионах РФ

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирские поисковики подвели итоги поисковых экспедиций, организованных весной 2019 года. Вахта памяти состоялась в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Волгоградской областях, было организовано восемь экспедиций, в которых приняли участие более 170 человек из 23 районов Башкирии.

В зале пресс-конференций информационного агентства «Башинформ» поисковики развернули мобильную выставку найденных предметов — медальоны, вкладыш, осколок ордена, личные вещи.

По словам председателя Совета «Поисковое движение в России» Владимира Волкова, самые крупные выезды прошли на территории Ленинградской области, в Кировском районе. Поисковики работали на трех участках — «Вороново», «Карьер» и «Гайтолово». Им удалось найти останки трех красноармейцев и одного солдата вермахта.

В урочище Вороново работал учебный лагерь, собравший поисковиков из 12 отрядов Башкирии и Самары. Были обнаружены останки семи красноармейцев, у одного погибшего был медальон, но он оказался пустым.

В этом же месте нашли неизвестное захоронение солдат и мирных жителей, поисковики определили границы могилы и примерно подсчитали количество погребенных — общее их число составило более 300 человек.

Поисковики предполагают, что на высоте у реки Назия в 1941 году в траншеях хоронили солдат и погибших от обстрелов мирных жителей деревни Вороново.

В Киришском районе Ленинградской области работали поисковики из города Салавата, Бижбулякского и Туймазинского районов. Поиски шли вдоль железной дороги, в 1942-1943 годах здесь немецкие войска отбивали многократные атаки красноармейцев, рвавшихся к Ленинграду. Поисковики нашли останки 12 красноармейцев.

В начале мая поисковики установили именные звезды на местах гибели солдат, обнаруженных в предыдущие годы.

Именная звезда появилась на месте гибели первого командира 286-й стрелковой дивизии, сформированной в Вологодской области — полковника Геннадия Соколова. Его останки нашли поисковики из отряда «ВАУРовец» (город Давлеканово) Алик Шаймарданов и Артур Нугуманов.