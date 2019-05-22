Фото: Олег Яровиков В Уфе назвали официальные пляжи Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для организации отдыха на воде мэрия Уфы определила несколько официальных пляжей.

Согласно постановлению главы столичной администрации Ульфата Мустафина, с 1 июня по 31 августа уфимцы смогут отдохнуть в акватории Белой на пляже «Солнечный» в Кировском районе, а также на пляже возле стадиона «Водник» в Ленинском районе.

В акватории реки Уфы официальными зонами отдыха определены: «Песчаный» в Калининском районе, «Берег солнца» и «Сипайловские ночи» в Октябрьском районе.

Еще два официальных пляжа будут работать до конца лета на озере Теплое в Калининском районе Уфы — «Гольфстрим» и «Райский берег».

Дежурство спасателей будет вестись с 1 июня до 31 августа. Кроме того, для обеспечения безопасности отдыхающих и фиксации совершенных правонарушений на уфимских пляжах установят камеры видеонаблюдения.