В Уфе презентовали книгу о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны «Лица Победы»

Фото: автор















Фото: автор

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в пресс-центре ГТРК «Башкортостан» 22 мая состоялась презентация книги «Лица Победы» о ветеранах – фронтовиках Великой Отечественной войны, проживающих в России и за рубежом. Информацию о подвигах волонтёры собирали в течение года, встречаясь с участниками Великой Отечественной войны в разных регионах нашей страны: Республике Крым, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Хакасии, Марий Эл, Самарской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Московской областях. Кроме того, встречи проходили в Луганской Народной Республике, Республике Беларусь и Молдове. Об этом журналистам рассказал автор и руководитель проекта «Лица Победы» Александр Юдин.

Проект «Лица Победы» появился в 2015 году, в юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда только зарождалось Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Одной из главных задач движения было вовлечь молодых людей во встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

«В ходе этих встреч они узнавали очень ценную информацию, которая нужна не только для нынешнего поколения, но и для будущего. Возник вопрос, как же сохранить эту информацию, эти истории о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Решили создать книгу – это самый надежный источник хранения информации», — рассказал автор проекта.

«Это не просто книга ради книги – это лицо войны. Здесь истории тех людей, которые совершали подвиги. Движение наших башкирских волонтеров поддержано буквально всеми регионами нашей России, одобрено президентом страны. То, что делают волонтеры – готовят материалы, выпускают книги – это история, а история – это жизнь. Есть история – существует государство. Будущие поколения будут читать эти книги и помнить о подвигах фронтовиков. Пока молодежь на правильном пути, пока есть процесс «незабывания» старшего поколения, жизнь будет продолжаться», — отметил председатель региональной общественной организации ветеранов Республики Башкортостан «Российский Союз ветеранов» Владимир Попов.

Тираж книги составил 250 экземпляров. Издание распространяется абсолютно безвозмездно самим ветеранам и их семьям в преддверии Дня Победы и после, потому что один из главных девизов волонтерского движения — «Не только 9 мая».

«Наша задача — вносить вклад в сохранение истории о годах Великой Отечественной войны не только в дни праздника, а круглогодично. Издание содержит информацию о личных подвигах ветеранов в годы Великой Отечественной войны из наградного листа, а также их фотопортреты. Сама содержательная часть книги – это не воспоминания ветеранов, а конкретное изложение личного боевого подвига, совершенного в годы Великой Отечественной война, за что человек в дальнейшем был награжден либо медалью, либо орденом», — сказал Александр Юдин.

В работе над книгой, в поиске информации, в самих встречах с ветеранами были задействованы более 500 молодых людей.

«Не секрет, что сейчас очень большое внимание уделяется проектной деятельности. Правильно написанный проект – это половина сделанного дела, и уже есть возможность получить грант. У Александра Юдина вышла уже четвертая книга – это говорит о многом. Мы благодарны за такую работу, за труд без принуждения, а от души, от сердца, с привлечением молодежи. Мы всегда готовы поддерживать молодежь, всегда рады подсказать и помочь, как подготовить и реализовать проект, куда направить свою энергию и развиваться — наши двери открыты», — заявил начальник отдела поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив Министерства молодежной политики и спорта РБ Ирек Гареев.

Говоря о планах на будущее, Александр Юдин заявил, что к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне есть мечта охватить еще больше регионов России данным проектом, познакомиться с выдающимися личностями, которые проживают в стране, и охватить полностью страны бывшего Советского Союза и, возможно, страны-союзницы.