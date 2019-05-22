Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прогнозируются заморозки и сильный ветер Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии ожидаются заморозки и сильный ветер, предупредили в Главном управлении МЧС по региону.

По информации Башгидромета, с 20 часов 22 мая до 20 часов 23 мая в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем также кратковременные дожди, местами небольшие. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 2 до 7 тепла, в горных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки от 0 до минус 2, днем – 16-21 градус.

На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 километра.

При усилении ветра спасатели советуют избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами. Рекомендуется также держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших деревьев.

При грозе, находясь в автомобиле, следует прекратить движение, закрыть окна и переждать ненастье.

Для защиты сельскохозяйственных растений от заморозков необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.