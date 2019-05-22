Фото: Степан Лязгин | Видео: предоставлено Степаном Лязгиным Один из районов Уфы кишит слизнями - видео Фото: Степан Лязгин | Видео: предоставлено Степаном Лязгиным

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Демского района Уфы уже не в первый раз в этом году сообщают о десятках слизней, которых они находят в подвалах, а теперь уже на улице. На днях местная жительница сняла на камеру мобильного телефона эпизод, как по дому №25 по улице Правды в Дёме ползают гигантские слизни. В доме по указанному адресу находятся дворец творчества «Орион», социальные центры, магазин сантехники, несколько продуктовых магазинов, кулинария, парикмахерская.

«Прямо под окнами «Ориона» ползают эти твари, из подвала вылезают. Тут их большое количество. Расползаются в разные стороны. Откуда они взялись – непонятно. Их тут десятки», — комментирует автор записи.

Как пояснил корреспонденту агентства «Башинформ» директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев, это желтый слизень — название вида Limacus flavus, у которого выделяется желтоватая слизь. Об этом моллюске агентство ранее писало в материале «Жительница Уфы обнаружила в подвале многоквартирного дома гигантских слизней».

«Официально этот вид у нас не зафиксирован. Вид инвазионный, а любые завозные виды должны контролироваться, есть же так называемая «черная книга». Жильцам этого дома стоит обратиться в управляющую компанию, чтобы проверили подвал на влажность, а также сообщить в санэпидемстанцию, возможно, требуется обработка спецсредствами. Желательно проверить помещения на наличие склада, где могут храниться завозные фрукты и овощи. Вид южный, не наш, и иначе как с фруктами он к нам попадать не может. Может быть, несколько особей попали и размножились, но вот чем они питаются – это уже другой вопрос», — сказал эксперт.

Размер слизней в вытянутом состоянии около 10 см. Они не опасны для человека, травоядные, вредят растениям. Оставляют за собой желтоватую слизь. Неприятны с эстетической точки зрения.