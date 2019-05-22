На День химика и День города в Стерлитамак приедут Доминик Джокер, Бьянка и Элвин Грей
На День химика и День города в Стерлитамак приедут Доминик Джокер, Бьянка и Элвин Грей Фото: Олег Яровиков
УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
25 мая Стерлитамак отметит сразу два праздника – День основания города и День химика.
По уже сложившейся традиции, крупнейшее предприятие Стерлитамака – «Башкирская содовая компания» ежегодно дарит жителям и гостям города большой концерт с участием популярных исполнителей.
В этом году в праздничном концерте «Самый содовый город Земли» примут участие Доминик Джокер, Элвин Грей и Бьянка.
Помимо выступлений популярных исполнителей, на праздновании Дня химика и Дня основания города подведут итоги реализации ряда социальных проектов «БСК».
Завершением общегородского праздника и четырехчасового вечернего концерта станут 800 залпов салюта.