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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На День химика и День города в Стерлитамак приедут Доминик Джокер, Бьянка и Элвин Грей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

На День химика и День города в Стерлитамак приедут Доминик Джокер, Бьянка и Элвин Грей Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

25 мая Стерлитамак отметит сразу два праздника – День основания города и День химика.

По уже сложившейся традиции, крупнейшее предприятие Стерлитамака – «Башкирская содовая компания» ежегодно дарит жителям и гостям города большой концерт с участием популярных исполнителей.

В этом году в праздничном концерте «Самый содовый город Земли» примут участие Доминик Джокер, Элвин Грей и Бьянка.

Помимо выступлений популярных исполнителей, на праздновании Дня химика и Дня основания города подведут итоги реализации ряда социальных проектов «БСК».

Завершением общегородского праздника и четырехчасового вечернего концерта станут 800 залпов салюта.

Теги: День химика, День города, БСК
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