Волонтеров Башкирии приглашают к участию в Конгрессе финансового просвещения

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Банк России приглашает волонтеров Башкирии принять участие в V всероссийском конгрессе финансового просвещения, который состоится с 10 по 11 июня в Одинцово Московской области.

На конгрессе обсудят лучшие практики по развитию волонтерского движения в регионах, проанализируют результаты прошлых лет в области финансового просвещения населения и поддержки волонтерского движения в целом. Кроме того, запланировано проведение мастер-классов для волонтеров.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка по Башкирии, для участия в конгрессе финансового просвещения необходимо пройти регистрацию.