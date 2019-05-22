Фото: БГПУ БГПУ им. М. Акмуллы подписал перспективное соглашение с вузом Узбекистана Фото: БГПУ

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов посетил Узбекистан и подписал соглашение о сотрудничестве с Кокандским государственным педагогическим институтом им. Мукимий. Также в Республиканском интернациональном культурном центре Ташкента Салават Сагитов встретился с активистами башкиро-татарского общества Узбекистана.

Делегация БГПУ им. М. Акмуллы познакомилась активистами башкиро-татарского общества, инфраструктурой Республиканского интернационального культурного центра и Советом сообществ дружбы с зарубежными странами (Комитетом по межнациональным отношениям) Узбекистана. Представители делегации посетили факультеты Кокадского государственного педагогического института им. Мукимий, изучили деятельность научно-исследовательских лабораторий и представили разработки ученых Башкирского педагогического университета. Особый интерес представителей Узбекистана вызвали программы по приоритетным направлениям, реализуемым БГПУ – дефектологии, русскому языку и литературе.

На встрече с профессорско-преподавательским составом и ректором КГПИ им. Мукимий Азизжоном Эминовым Салават Сагитовозвучил основные направления совместной деятельности двух университетов. В их числе значатся разработка и реализация совместных образовательных программ, научных исследований, подготовка специалистов по отдельным отраслям для Узбекистана, а также сотрудничество по совместному использованию лабораторий.

Встреча ректоров завершилась подписанием договора «О сетевой форме реализации образовательной программы образовательными организациями» между БГПУ им. М. Акмуллы и КГПИ им. Мукимий, предполагающего постоянное направление на учебу в Уфу лучших абитуриентов Узбекистана. Направления подготовки студенты могут выбирать из программ бакалавриата «Дефектология» (профиль «Логопедия») и «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность «Русский язык и литература». Кроме того, профессора БГПУ им. М. Акмуллы в встретились со слушателями подготовительного отделения КГПИ им. М. Мукимий, планирующими обучаться по совместным программам. Основной темой встречи стало развитие образовательного и научного сотрудничества.

Трехдневный визит врио ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салавата Сагитова в Узбекистан дал старт новым совместным проектам и стал подтверждением добрых намерений и желания сотрудничать.