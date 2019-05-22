Башкирия в федеральных СМИ: О вытрезвителях, известный в Уфе бизнесмен арестован в Италии

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Россия восстановила статус страны, свободной от ящура. Этот статус был приостановлен из-за вспышек заболевания в Башкирии и Владимирской области.

Без ящура…«Аргументы и факты» пишут, что с 20 мая Россия восстановила статус страны, свободной от вируса ящура животных. Сообщается, что комиссия Международного эпизоотического бюро сделала вывод, что РФ соблюдает кодекс о восстановлении статуса свободы от ящура. Статус страны, свободной от вируса ящура, был присвоен России в мае 2016 года. Однако уже в октябре того же года он был приостановлен в связи с очагом ящура во Владимирской области. «В конце сентября 2017 года этот статус снова приостановили из-за вспышки заболевания в Башкирии», — рассказали в издании и пояснили, что «ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных. Люди могут заразиться при употреблении сырого молока больных животных и продуктов его переработки».

…Но с клещами. В продолжение «инфекционной» темы «Известия» сообщают, что в Оренбургской области врачи диагностировали первый за сезон случай клещевого боррелиоза. Как пишут в издании, «житель Орска заразился во время посещения Башкортостана». А всего в области к медикам с укусами клещей обратились более 1,2 тыс. человек, больше половины случаев были связаны с выездом горожан на природу или дачи, уточняют в газете.

Известный в Уфе бизнесмен арестован в Италии. «Коммерсантъ» оповестил, что в Италии, у себя на вилле на озере Комо, по запросу России арестовали предпринимателя Андрея Смышляева. В издании говорится, что Смышляев был известен в Уфе как владелец сети шинных магазинов «Таганка». «Ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом города Уфы за «преднамеренное банкротство». Утверждается, что в качестве гендиректора компании «Трек» в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 млн руб., «не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 млн руб.», после чего в марте 2016 года «Трек» был объявлен банкротом. Защита предпринимателя уверяет, что это политическое дело, поскольку сумма ущерба слишком мала, чтобы задерживать его по международному ордеру от российских властей». Как сообщал «Ъ», предприниматель (известен как владелец сети шинных магазинов «Таганка», радиостанций «Шансон-Уфа» и Loveradio) был признан банкротом по заявлению ЗАО «Таганка», принадлежащего его партнеру Сергею Горохову. Требования кредиторов к бизнесмену оцениваются в 2,5 млрд руб. В декабре 2018 года предпринимателю было заочно предъявлено обвинение и он был объявлен в федеральный и международный розыск. 19 марта 2019 года Верховный суд Башкирии отказал Андрею Смышляеву в отмене постановления об аресте, рассказали в издании.

«С юридической точки мне это кажется странным, потому что документы говорят о мошенничестве на 40 тысяч евро, а суд Уфы начинает действия по экстрадиции из-за столь малой суммы. Какой в этом смысл?» — заявил РИА Новости﻿ его адвокат Александро Мария Тирелли.

Как в Россию планируют вернуть вытрезвители, узнала НСН. О том, что субъекты РФ хотят наделить правом создавать медицинские вытрезвители, НСН сообщил соавтор проекта закона о возрождении в стране вытрезвителей, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Игорь Каграманян. «Ряд регионов стали самостоятельно создавать такие учреждения, понимая, что это в интересах граждан», — заявил сенатор. Как заявил в НСН зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин, «необходимость создания в стране медицинских вытрезвителей сегодня уже не вызывает сомнения», по его словам, число людей, которые остаются без помощи в состоянии сильного алкогольного опьянения, высоко, люди гибнут, становятся инвалидами. Пока что, по словам Говорина, наиболее удачно удалось воссоздать современный аналог вытрезвителей в Башкирии. «В стране существует опыт создания вытрезвителей, и на наш взгляд, наиболее удачный он в Башкирии. Там есть ночлежки, которые находятся в ведении министерства социальной защиты. Они могут быть организованы по принципу государственно-частного партнёрства», — рассказал депутат.

В Москве впервые вручат Патриарший знак за вклад в развитие литературы, информирует РИА Новости﻿. В сообщении говорится, что номинанты Патриаршей литературной премии, среди которых представитель Башкирии, впервые получат памятные знаки за вклад в развитие русской литературы. «С этого года есть новшество: те номинанты, которые вошли в короткий список, но не были избраны лауреатами, получат из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы», — рассказал председатель Издательского совета РПЦ митрополит Климент. В шорт-лист из семи номинантов на премию вошли Вячеслав Бондаренко из Минска; Дмитрий Володихин из Москвы, москвичи Василий Дворцов и Константин Скворцов; Александр Стрижев, трудящийся как в столице, так и в Томске; москвич, работающий в Красноярском крае, Михаил Тарковский; Михаил Чванов из Уфы, рассказали в агентстве. Имена троих победителей станут известны 23 мая. Награды вручит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Лауреаты получат диплом и денежную премию в 300 тысяч рублей. Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя, пояснили в РИА Новости.

«Роснефть» запустила в Башкирии «цифровое месторождение», пишет «Газета.ру». Как отмечается, нефтяная компания запустила информационную систему «Цифровое месторождение» — опытно-промышленная эксплуатация началась на базе Илишевского месторождения «Башнефти» и впервые в отрасли охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики. На месторождении переведены на «цифру»: механизированный фонд скважин, трубопроводный транспорт, система подготовки нефти, объекты энергетики, рассказали в издании. По планам, оптимизация производства за счет «цифры» позволит получить дополнительно около 1 млн тонн нефти, экономический эффект оценивается в 1 млрд руб. в год.

На ОТР передали, что программу цифровой оптимизации процессов добычи и транспортировки сырья впервые представили участникам нефтегазохимического форума, который открылся в Уфе. «Кроме внедрения цифровых технологий, российским компаниям предстоит ускорить переход от зарубежного к отечественному оборудованию». Но, как говорят эксперты, полностью перейти на отечественные технологии в шельфовой добыче сырья или производстве сжиженного природного газа российским энергохолдингам удастся не раньше, чем через 10 лет, говорится в сюжете.